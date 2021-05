Συνάντηση Ν. Δένδια με την αρχηγό της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας

Στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με την αρχηγό της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια (Sviatlana Tsikhanouskaya).

"Συζητήσαμε για την κατάσταση στη Λευκορωσία και τόνισα την ανάγκη επίλυσης της κρίσης μέσω διαλόγου με σεβασμό στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα" έγραψε στο Twitter για τη συνάντηση ο Νίκος Δένδιας.

I met with Belarusian opposition leader @Tsihanouskaya on the sidelines of #delphiforum. We discussed the situation in #Belarus & reiterated the need to resolve crisis through dialogue, in respect of democracy & human rights. pic.twitter.com/cWgdLbM1Mf