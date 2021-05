Μεταναστευτικό: Πρέπει να είμαστε μονίμως προετοιμασμένοι για αιφνίδιες αλλαγές

Η δημοσιογράφος της εφημερίδας "Το Βήμα” Τάνια Μποζανίνου συντόνισε μία συζήτηση για το μεταναστευτικό στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Victoria Rietig, Head, Migration Program, German Council on Foreign Relations, ο Wilhelm Brunner, Head of New Markets, ORS Group και η Μάιρα Μυρογιάννη, Δικηγόρος, D.E.A, PhD candidate on Migration and Human Rights.

Για την εντυπωσιακή μείωση των ροών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια που όμως δεν πρέπει να μας εφησυχάζει μίλησε η κ. Μυρογιάννη, σημειώνοντας ότι "οι ροές μπορούν να γιγαντωθούν ανά πάσα στιγμή". Αναφερόμενη στο τελευταίο "Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου”, τόνισε ότι εγκαινίασε μία ολιστική πολιτική, υπήρξαν ωστόσο στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν ξανά αφού προβλέπει αυστηρές ευθύνες στις χώρες εισόδου που δεν μπορούν να επωμιστούν όλο το βάρος.

Από την πλευρά της η Victoria Rietig παρατήρησε ότι ναι μεν οι ροές αλλάζουν και μεταβάλλονται αλλά πρέπει αντίστοιχα να προσαρμόζεται και η μεταναστευτική πολιτική. Αναφερόμενη στο νέο "Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου”, τόνισε ότι θα συγκεντρώσει όλες τις πλευρές και θα συμβάλει ώστε να βρεθεί τρόπος να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις μεταβολές και να δείχνουμε την απαραίτητη αλληλεγγύη. Χαρακτήρισε την Frontex ως την "καυτή πατάτα" αφού, όπως είπε, δεν υπάρχει ενότητα μέσα στην Ε.Ε. και όλοι έτσι εστιάζουν στις εξωτερικές διαστάσεις του θέματος, δηλαδή στην Frontex.

Σωστή χαρακτήρισε, ο Wilhelm Brunner, την άποψη της Ελλάδας ότι πρέπει να είμαστε μονίμως προετοιμασμένοι για αιφνίδιες αλλαγές, ο οποίος ζήτησε να υπάρξουν πολιτικές και σχέδια για τις επόμενες ροές. Σχετικά με τις επαναπροωθήσεις επισήμανε ότι ενώ αποτελούν κοινή πρακτική, κάποιες χώρες δημιουργούν δυσκολίες και ενώ γνωρίζουν τα όρια τους είναι σαν να σπρώχνουν τα πράγματα προς αυτά.

Τέλος, ο κ. Brunner υπογράμμισε ότι το βασικό ζήτημα στο μεταναστευτικό είναι η χωροθέτηση και από εκεί και πέρα χρειάζεται ένα σύστημα με ευελιξία που θα υποδέχεται και θα παρέχει υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.