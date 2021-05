Συνάντηση Ν. Δένδια με τον απερχόμενο πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας

Αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον απερχόμενο πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας Soosuk Lim πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Δένδιας τον συνεχάρη για την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας του στην Ελλάδα και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή του στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο twitter.

During farewell meeting @GreeceMFA today, I congratulated outgoing Republic of #Korea Ambassador Soosuk Lim upon the successful completion of his tenure in #Greece & thanked him for his work to strengthen 🇬🇷🇰🇷 relations. pic.twitter.com/ZlFQHbwu2l