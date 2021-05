H οικογένεια της Lavipharm αποχαιρετά τον Θανάση Λαβίδα

Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια της Lavipharm αποχαιρετά τον πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, Θανάση Λαβίδα, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 8 Μαΐου 2021, σε ηλικία 73 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 στις 10 πμ στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αντί στεφάνων, δωρεές μπορούν να γίνουν, στη μνήμη του Θανάση Λαβίδα, στο MDA Ελλάς, Σωματείο για τη Φροντίδα Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις www.mdahellas.gr και το Ίδρυμα Aurora για την αντιμετώπιση αιματολογικών νοσημάτων www.aurora.gr.

Ο Θανάσης Λαβίδας, ως βασικός μέτοχος και επικεφαλής της Lavipharm από το 1976, μεταμόρφωσε την οικογενειακή επιχείρηση σε έναν ολοκληρωμένο βιομηχανικό και εμπορικό Ελληνικό όμιλο στο χώρο του φαρμάκου, ο οποίος σήμερα διατηρεί σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πορεύεται ισχυρός προς το μέλλον έχοντας πίσω του μια αδιάκοπη ιστορία 110 ετών. Ο Θανάσης Λαβίδας υπήρξε πρωτοπόρος σε πολλές πτυχές της επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, με το έργο του, την αστείρευτη δημιουργικότητα και τις καινοτομίες που εισήγαγε στον χώρο του φαρμάκου στην Ελλάδα. Οραματιστής, εξωστρεφής, ηθικός, ευγενής κι ανθρώπινος, έβαζε πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.Όλοι οι εργαζόμενοι της Lavipharm, θρηνώντας την απώλεια ενός εξαιρετικού ηγέτη, εργοδότη κι ανθρώπου, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του, δεσμευόμενοι το έργο του να συνεχιστεί τιμώντας την πλούσια παρακαταθήκη που αφήνει. Η Lavipharm, με πορεία 110 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1948, ο Θανάσης Λαβίδας αναλαμβάνει το 1976 τη διοίκηση της οικογενειακής φαρμακευτικής επιχείρησης, που ιδρύθηκε το 1911. Αποφασίζει να μετατρέψει την εισαγωγική εταιρεία σε ένα πρότυπο επαγγελματικό περιβάλλον. Μετά από 46 χρόνια κάτω από τη διοίκησή του, η Lavipharm μεταμορφώνεται σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο έρευνας κι ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων υγείας στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), που έχει σαν στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, και συγκεκριμένα των ελληνικών επιχειρήσεων, και τη διευκόλυνση της συνεισφοράς των Ελλήνων επιχειρηματιών στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συμμετείχε ενεργά στις ετήσιες συναντήσεις του World Economic Forum στο Νταβός. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδας (ΣΦΕΕ), καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Βιομηχανικών για την Ανάπτυξη "Ελληνική Παραγωγή".

Διετέλεσε για 12 συνεχή έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) επιφορτισμένος με τις Διεθνείς Σχέσεις. Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας - Η.Π.Α. και μέλος Δ.Σ. σε διμερή επιχειρηματικά συμβούλια που στόχο έχουν να προάγουν την ελληνική επιχειρηματικότητα σε νέες αγορές. Όραμά του ήταν η εδραίωση της χώρας μας στη διεθνή σκηνή ως μέλος της διευρυμένης Ευρώπης, ανταγωνιστική σε υπηρεσίες, ποιότητα, τεχνολογία. To 2011, η γαλλική κυβέρνηση του απένειμε τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, ως φόρο τιμής για τη συμβολή του στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των λαών και τη συνεργασία σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας. Ήταν επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ARIAD, εταιρείας βιοτεχνολογίας με έδρα τη Βοστώνη, εισηγμένη στο Nasdaq της Νέας Υόρκης. Τέλος, ήταν Honorary 49er του Young Presidents Organisation (YPO), Intercontinental Chapter.Είχε διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη φαρμακευτική χημεία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν επίσης κάτοχος Master και Bachelor of Science στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximillian του Μονάχου, καθώς και κάτοχος MBA από το Institut Supérieur du Marketing et du Management στο Παρίσι. Μιλούσε άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.Ήταν παντρεμένος με τη Βάνα Λαβίδα κι έχουν 4 παιδιά και 4 εγγόνια.

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα τέχνης, αναλάμβανε την οικονομική υποστήριξη ενεργειών που προωθούν την πολιτισμική μας κληρονομιά ενώ συνέβαλε στο κοινωνικό γίγνεσθαι με τη συνεισφορά του. Μερικές από τις πρωτοβουλίες του αποτελούν η εκ βάθρων αναπαλαίωση του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παιανίας, η ίδρυση βιβλιοθήκης στην Πάτμο, η προσφορά του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, η συνδρομή του στο Νοσοκομείο Παίδων για τη δημιουργία μονάδας ατόμων με νευρομϋικές παθήσεις, η ίδρυση βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, η κατασκευή αίθουσας σύγχρονης τέχνης στο Μουσείο Βορρέ κ.α.