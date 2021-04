Με Navtex η Τουρκία δεσμεύει δύο περιοχές στη μέση του Αιγαίου για ασκήσεις

Δύο ακόμα NAVTEX εξέδωσε την Μ. Δευτέρα η Τουρκία, συνεχίζοντας ακάθεκτη τις προκλητικές της κινήσεις.

Στην πρώτη εξ αυτών ανακοινώνει ασκήσεις έρευνας και διάσωσης στο κεντρικό Αιγαίο για τις 20, 25 και 26 Μαΐου. Οι περιοχές που δεσμεύονται είναι δύο· η πρώτη αφορά στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σκύρου και Μυτιλήνης, και εκτείνεται προς τα νότια μέχρι τα ανοιχτά της Χίου, ενώ η δεύτερη περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης. Με αυτή την πρακτική η Τουρκία συνεχίζει τις πιέσεις για διαχωρίσμό του Αιγαίου στη μέση.

Στη δεύτερη η Άγκυρα αναφέρει πως η ναυτική οδηγία που εκδόθηκε από τον σταθμό της Λήμνου παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης της Σαμοθράκης και της Λήμνου, όπως ορίστηκε το 1923 με τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η Τουρκία απαιτεί την ακύρωση ελληνικής άσκησης, σημειώνοντας ότι οι δεσμευμένες περιοχές επικαλύπτουν τουρκικές περιοχές.

Οι Navtex

A) TURNHOS N/W : 0341/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 26-04-2021 11:34)TURNHOS N/W : 0341/21

AEGEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISES, ON 20,25 AND 26 MAY 21 FROM 0300Z TO 1500Z IN AREAS BOUNDED BY:

AREA-1

39 04.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 024 55.00 E

38 53.00 N – 024 55.00 E

39 04.00 N – 025 21.00 E

AREA-2

38 55.00 N – 026 00.00 E

38 51.00 N – 026 20.00 E

38 43.00 N – 026 12.00 E

38 44.00 N – 025 53.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 261600Z MAY 21.

B) TURNHOS N/W : 0340/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 26-04-2021 11:32)TURNHOS N/W : 0340/21

AEGEAN SEA

1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA63-68/21 PROMULGATED ON 24 APR 21 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED ON 24 APR 21 BY LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA63-68/21 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER IA86-0048/21 PRIOR TO MESSAGE NUMBER LA63-68/21.

3. THE MESSAGE NUMBER IA86-0048/21 RELEASED BY IZMIR NAVTEX STATION FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 271000Z APR 21.