Λευτέρης Πετρούνιας: Για πέμπτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:30

Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχτηκε για πέμπτη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας, συνεχίζοντας να γράφει "χρυσές" σελίδες στην καριέρα του.

Ο "άρχοντας των κρίκων" θριάμβευσε ξανά καθώς πραγματοποίησε ένα απίστευτο πρόγραμμα και κυριάρχησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βασιλείας.

Η προσπάθειά του βαθμολογήθηκε από τους κριτές με 15,400 βαθμούς και ουδείς εκ των αντιπάλων του μπόρεσε να τον πλησιάσει.

The Lord of the Rings is back!! The 5th European title on rings for Eleftherios Petrounias!!! pic.twitter.com/eQFfNOaFYd