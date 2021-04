Πλακιωτάκης: Έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στα λιμάνια

"Καλώ τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού. Έχουν ενταθεί από χθες οι έλεγχοι στα λιμάνια και μάλιστα θα ενταθούν και με την παρουσία λιμενικών επί των πλοίων", είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, "τα στελέχη του Λιμενικού θα βρίσκονται και μέσα στα πλοία για να επιβλέπουν την τήρηση των μέτρων".

Σε ό,τι αφορά τα self test, ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι "καθώς οι ναυτικοί δεν είναι ενταγμένοι στην Εργάνη, δεν δικαιούνταν να λάβουν δωρεάν self test. Ωστόσο το Υπ. Ναυτιλίας δημιούργησε πλατφόρμα μαζί με το ΝΑΤ και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μπορούν να δηλώνουν τους ναυτικούς τους για να μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν self test. Η πλατφόρμα είναι εύκολα προσβάσιμη και από το κινητό".

Απαντώντας στον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πάτμου, που είπε ότι αν και το νησί δεν έχει πολλά κρούσματα, δεν επιτρέπεται ούτε σε τουρίστες ούτε σε όσους έχουν σπίτι στο νησί να μεταβούν εκεί για το Πάσχα, ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι "τα περισσότερα νησιά μας είναι covid-free. Όμως θα πρέπει να κάνουμε μια τελευταία θυσία και να κάνουμε Πάσχα στην πόλη, για να μπορέσουμε το Πάσχα για πολλά επόμενα χρόνια να τα κάνουμε κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα και να τονίσουμε ότι ελπίζουμε σε μια πολύ καλύτερη τουριστική σεζόν".

Απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών, ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε, αποδεχόμενος πως υπήρξαν καθυστερήσεις, ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει η κατάταξη Λιμενοφυλάκων που εκκρεμεί από το 2019, ενώ σε ότι αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο είπε ότι προχθές υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ και θα "τρέξουν" οι διαδικασίες ώστε να γίνουν άμεσα οι καταβολές στους δικαιούχους.

Ακόμη, προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν καλά νέα σε ότι αφορά τον επαναπατρισμό Ελλήνων, μελών πληρώματος φορτηγού πλοίου, που έχουν εγκλωβιστεί επι μήνες σε αγκυροβόλιο, κάνοντας λόγο για "διαπραγματεύσεις σκληρές και επίπονες", που απέδωσαν καρπούς.

Πηγή: ΑΝΤ1