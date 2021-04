Για 2η χρονιά διεξάγεται στις 22 Απριλίου το online forum "BELT AND ROAD INVEST IN GREECE 2021 FORUM" με ιδιαίτερο στόχο την φετινή χρονιά να προβάλει την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό αλλά και ταυτόχρονα ως τον Κόμβο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για το FORUM είναι εντυπωσιακό. Ήδη οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 1350, εκ των οποίων το 60% από το εξωτερικό. Η πλειοψηφία των συμμετοχών από το εξωτερικό προέρχονται από την Κίνα, όμως είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή από δεκάδες χώρες όπως Αυστραλία, Αυστρία, ΗΠΑ, Πακιστάν, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Γαλλία, Ινδία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Ισραήλ, Βιετνάμ, Νότια Αφρική κλπ.

Στην επιτυχία του Forum, εκτός από το θέμα και τους σπουδαίους Ομιλητές, έχουν συμβάλει και οι Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό οι οποίες έχουν προωθήσει σε τοπικό επίπεδο τις πληροφορίες του BELT AND ROAD INVEST IN GREECE 2021 FORUM, σε φορείς και επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας εξαιρετικά την νέα στρατηγική του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια του Forum σημαντικές εταιρείες θα παρουσιάσουν τα προνόμια της Ελλάδας ως HUB για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο (αεροδρόμιο Αθηνών, Λιμάνι Πειραιά, Logistics κλπ.). Παράλληλα μεγάλες διεθνείς εταιρείες θα παρουσιάσουν τα δικά τους Success Stories αφού ήδη έχουν την Ελλάδα ως κέντρο των δραστηριοτήτων τους για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων (ZTE, COSCO, HUAWEI, BANK OF CHINA κ.λπ.). Τέλος ειδικοί θα παρουσιάσουν τα κίνητρα που παρέχονται για τους ξένους επενδυτές, τι πρέπει να προσέχουν για να επενδύσουν στην Ελλάδα και τις ευκαιρίες στον τομέα της Καινοτομίας στην χώρα μας.

Το Forum θα χαιρετήσουν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παπαθανάσης καθώς και ο κ. Σμυρλής Πρόεδρος του Enterprise Greece και ΓΓΔΟΣ του ΥΠΕΞ. Από την Κίνα θα χαιρετήσει το Forum η Πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η BELT AND ROAD ASSOCIATES. Οικοδεσπότες είναι η BANK OF CHINA (LUXEMBURG) Athens office και η CASME CHINA ASSOCIATION FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, μια Ένωση με 230.000 μέλη σε όλη την Κίνα.

Το Forum διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Δήμου Αθηναίων και του κορυφαίου Κινεζικού Επιμελητηρίου στην Ευρώπη, του CHINA CHAMBER OF COMMERCE TO THE EU (CCCEU). Το CCCEU εκπροσωπεί 1000 Κινέζικες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ευρώπη και είναι καθοριστική η αιγίδα που παρέχει στο BELT AND ROAD INVEST IN GREECE 2021 FORUM, προσκαλώντας τις επιχειρήσεις μέλη του να επενδύσουν στην χώρα μας. Ο Πρόεδρος του CCCEU κ. Xu Haifeng, Πρόεδρος του ΔΣ της Bank of China (Luxembourg) θα χαιρετήσει το Forum.

Χρυσός χορηγός του forum είναι η Anastassiadis Group και Χορηγοί επικοινωνίας το CAPITAL.GR και το MONONEWS.GR.

Η ατζέντα του forum είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.beltandroadassociates.com/invest-in-greece-2021-forum-agenda/

Ο Οδηγός του Forum με παρουσίαση των Ομιλητών βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.slideshare.net/GeorgeFloras/beltandroadinvest-ingreeceforum2021directory