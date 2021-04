Αίγυπτος: Συνάντηση Δένδια-Σούκρι για συντονισμό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:08

Σε θερμό κλίμα υποδέχτηκε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ο Αιγύπτιος ομόλογός του Σάμεχ Σούκρι στο Κάιρο νωρίτερα σήμερα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Emphasizing the long-standing strong relations between both sides.. Minister #Sameh_Shoukry receives his Greek counterpart #Nikos_Dendias in Cairo to continue discussions and coordination on bilateral and regional topics of mutual interest 🇪🇬🤝🇬🇷@NikosDendias@GreeceMFA pic.twitter.com/2e9IJ1uXMd