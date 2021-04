Άνοιξαν σήμερα πρακτορεία ΟΠΑΠ και λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη - Αχαϊα

Ανοίγουν σήμερα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας το λιανεμπόριο θα ανοίξει με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα, ενώ στην Π.Ε Θεσσαλονίκης μόνο με click away.

Παράλληλα στο λιανικό εμπόριο αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού/εμβαδού έχει ως εξής:

-για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τ.μ.: 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

-για επιφάνειες άνω των 500 τ.μ.: για κάθε 100 τ.μ. πλέον των 500 τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης.

Πώς θα λειτουργήσουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ

Επιπλέον, από σήμερα επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση α) τον ΚΑΔ: 92.00.12.02 που αφορά τα ΟΠΑΠ play και β) τον ΚΑΔ: 92.00.12 που αφορά τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα/ κερματοδέκτη που παραμένουν κλειστά. Τα καταστήματα αυτά ωστόσο δεν θα λειτουργήσουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία, "με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια των συνεργατών αλλά και των πελατών μας, εφαρμόζουμε αυξημένα μέτρα προστασίας στα καταστήματά μας. Παράλληλα, τα παιχνίδια μας επανέρχονται δυναμικά με συνεχόμενες κληρώσεις. Τα καταστήματα ΟΠΑΠ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Επιστρέφουμε με ασφάλεια στον αγαπημένο μας προορισμό διασκέδασης".

Τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής στα πρακτορεία ΟΠΑΠ περιλαμβάνουν:

• Μέγιστο επιτρεπόμενος αριθμό πελατών: Ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός (1) πελάτη ανά 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλο το προσωπικό του καταστήματος

• Τουλάχιστον δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων

• Μέχρι τρία (3) άτομα στην αναμονή για το ταμείο

• Αντί για μετρητά, προτιμάμε τις ανέπαφες συναλλαγές

• Τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων μεταξύ των θέσεων των παικτών στα τερματικά αυτόνομης χρήσης opapbet

•Ωράριο λειτουργίας: Ανοικτά έως τις 20:30

Παιχνίδια στο κατάστημα

Σε ότι αφορά τα παιχνίδια ΟΠΑΠ αλλά και η δυνατότητα συνεχόμενων κληρώσεων, αυτά είναι και πάλι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ και ισχύουν τα εξής:

• ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ: Οι κληρώσεις του Τζόκερ και του ΠΡΟΤΟ συνεχίζουν με 3 κληρώσεις την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

• ΚΙΝΟ: Ζωντανές κληρώσεις ΚΙΝΟ ξεκινούν στις 8:00 και συνεχίζουν κάθε 5' τόσο στις οθόνες του πρακτορείου αλλά και εδώ μέσα από το opap.gr και από το OPAPP (διαθέσιμο στο play store ή το Apple store).

• POWERSPIN: Ζωντανές κληρώσεις POWERSPIN κάθε 4 λεπτά στις οθόνες του πρακτορείου με την πρώτη κλήρωση να ξεκινά τώρα στις 8:01πμ.

• ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Το Πάμε Στοίχημα και τα Virtual Sports είναι και πάλι διαθέσιμα στα καταστήματα. Οι αγώνες των Virtual Sports ξεκινούν τώρα από τις 8:00.

• ΣΚΡΑΤΣ: Νέο παιχνίδι ΣΚΡΑΤΣ "21: με κέρδη έως και 500.000 ευρώ.

• ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ: Οι κληρώσεις του ΛΑΙΚΟΥ λαχείου επανέρχονται δυναμικά από τις 9 Φεβρουαρίου με 5ο Τζακπότ.

• Tο Aμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα θα είναι και πάλι διαθέσιμο.