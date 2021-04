Self test: Πρώτα σε επαγγελματικές κατηγορίες και τέλος στο γενικό πληθυσμό

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη



Όπως και στον εμβολιασμό, σειρά προτεραιότητας θα ισχύσει και στη διανομή των self test από τα φαρμακεία. Μετά τους μαθητές Λυκείου και τους εκπαιδευτικούς, που ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη προμηθεύονται τα αυτοδιαγνωστικά τεστ με τη χρήση ΑΜΚΑ, σειρά θα πάρουν επαγγελματικές ομάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη μεταποίηση, το χονδρικό εμπόριο, τις δημόσιες υπηρεσίες και την εστίαση.



Όπως λένε οι πληροφορίες, οι επαγγελματικές κατηγορίες που θα γίνεται το self test θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Τελευταίος θα πάρει σειρά ο γενικός πληθυσμός. Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξάλλου έχει προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για την προμήθεια επιπλέον 10 εκατομμυρίων self-test.



Σημειώνεται πως για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, που επιστρέφουν από σήμερα στα Λύκεια, το τεστ θα γίνεται υποχρεωτικά δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα, όμως για τις υπόλοιπες ομάδες θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Το υπουργείο Υγείας δεν έχει καταλήξει εάν σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες θα είναι υποχρεωτικό το self test.



Τουλάχιστον 400 θετικά αποτελέσματα

Περίπου 400 θετικά αποτελέσματα σε μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς είχαν δηλωθεί μέχρι χθες το βράδυ στην ειδική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.



"Το ατομικό τεστ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προς όφελος της δημόσιας υγείας και στόχος είναι η επέκταση της χρήσης του σε όλους τους εργασιακούς χώρους, το συντομότερο δυνατόν, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε πολλά ενεργά κρούσματα στην κοινότητα και συνεπώς και πολλούς αδιάγνωστους φορείς του ιού να κυκλοφορούν ανάμεσα μας σήμερα" δήλωνε στην τελευταία ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας η Καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου.



"Αν αναλογιστούμε τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων στους εφήβους σήμερα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας ότι συχνά οι έφηβοι είναι ασυμπτωματικοί, η καθολική χρήση του τεστ θα συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση των κρουσμάτων έγκαιρα και πριν μεταδώσουν τη λοίμωξη στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον. Συνεπώς, θα μειώσει σημαντικά την διασπορά του ιού στην κοινότητα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε περίπτωση θετικού ατομικού τεστ, οι έφηβοι μας θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα ενώ αναμένουν το αποτέλεσμα του επιβεβαιωτικού τεστ" συμπλήρωνε.



Εντούτοις οι ειδικοί προειδοποιούν πως όπως σε όλα τα τεστ, ακόμα και στα μοριακά, το ότι δεν είναι κάποιος φορέας δεν είναι σίγουρο 100% και τονίζουν πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην χρησιμοποιούμε το αρνητικό τεστ για να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.



Vicky.kourlibini@capital.gr