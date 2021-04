Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Να διασφαλιστεί ότι θα λογοδοτήσουν οι δολοφόνοι του Γ.Καραϊβάζ

"Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ στην Ελλάδα σήμερα είναι μια τραγική υπενθύμιση ότι η δημοσιογραφία είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα στην Ευρώπη", σημειώνει η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ντούνια Μιγιάτοβιτς, σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Η κα Μιγιάτοβιτς καλεί τις Αρχές "να ερευνήσουν επειγόντως και πλήρως αυτό το έγκλημα και να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν".

The killing of Giorgos Karaivaz in #Greece today is a tragic reminder that journalism is a dangerous profession in Europe. I call on the authorities to urgently and fully investigate this crime and ensure that those responsible are held accountable #safetyofjournalists