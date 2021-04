Τη σημασία και την αξία της νεανικής επιχειρηματικότητας και της ενδυνάμωσης των νεοσύστατων "πράσινων" επιχειρήσεων/start ups στην προσπάθεια απολιγνιτοποίησης της χώρας έως το 2028, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του έργου GreenTecLab "Ενδυνάμωση νεοσύστατων επιχειρήσεων για την προστασία του κλίματος", που πραγματοποίησε στις 6 Απριλίου το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι το έργο GreenTecLab τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, αφού επισήμανε το ενδιαφέρον του Υπουργείου για τις περιβαλλοντικές δράσεις του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και το έργο Greenteclab, τόνισε ότι οι απαιτήσεις που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή είναι σοβαρές και χρειάζεται να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πολιτικές αντιμετώπισής τους. Επίσης, αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια, ενώ επισήμανε την ανάγκη οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ να απορροφηθούν σωστά. Σχολιάζοντας το ζήτημα της καινοτομίας, σημείωσε τη σπουδαιότητα των σύγχρονων μεθόδων έρευνας και ανάπτυξης που εφαρμόζουν τα ερευνητικά ινστιτούτα και οι start-ups εταιρίες και πρόσθεσε ότι "με δράσεις, όπως το Greenteclab και GreenTec Challenge μπορούμε να βοηθήσουμε νεοφυείς επιχειρήσεις και ομάδες ατόμων που έχουν μια καινοτόμο ιδέα να την αναπτύξουν και είναι σημαντικό η ιδέα αυτή να είναι βιώσιμη, ψηφιακή, φιλική προς το περιβάλλον και να αξιοποιηθεί από την ελληνική αγορά".

Από την πλευρά του, ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, Γενικός Διευθυντής & Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το Επιμελητήριό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο των νεοσύστατων επιχειρήσεων, ενώ πρόσφατα προχώρησε στη σύσταση ειδικής Επιτροπή με θέμα τα Start-ups, εκπονώντας παράλληλα μελέτη για την παρουσία των νεοφυών επιχειρήσεων ανά κλάδο της οικονομίας. "Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο συμμετέχει και υλοποιεί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα έργα και δράσεις με θέμα τη βιωσιμότητα, την επιχειρηματικότητα και την προστασία του Περιβάλλοντος, όπως το έργο Young Energy Europe, το οποίο υλοποιείται εδώ και τρία χρόνια με μεγάλη επιτυχία", σημείωσε ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, για να προσθέσει ότι "το νέο έργο GreenTecLab στοχεύει να δώσει τα κατάλληλα εργαλεία στους νέους επιχειρηματίες της χώρας, ώστε να αναπτύξουν τη δραστηριότητα της παραγωγής και των υπηρεσιών τους, με γνώμονα την προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας".

Ο νέος Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γιώργος Παπαμανώλης - Ντόζας, εξέφρασε την επιθυμία του, Ελλάδα και Γερμανία να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενός ζητήματος το οποίο, όπως είπε, μπορεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα, παράλληλα όμως δημιουργεί και ευκαιρίες, που αναδεικνύονται μέσω των start-ups. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με την αξιοποίηση των πολύτιμων γνώσεων και των δράσεων που προσφέρει σήμερα η νεοφυής επιχειρηματικότητα, ενώ ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και το Elevate Greece. Τέλος, παρουσίασε τις δράσεις του ΒΕΠ για την πράσινη οικονομία και τον στόχο για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, ενώ δήλωσε ότι ο φορέας του θα σταθεί αρωγός στις δράσεις του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και του έργου Greeteclab.

Στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια του Ερευνητικού Ινστιτούτου Fiap e.V., κα Silke Steinberg, παρουσίασε το έργο GreenTecLab, σημειώνοντας ότι επικεντρώνεται στις startups επιχειρήσεις, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Πρόσθεσε δε, ότι το GreenTecLab χρηματοδοτείται για δυο έτη από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας, συντονιστής του είναι το Fiap e.V και εταίροι του το Πανεπιστήμιο του Καντίθ, το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Δημαρχείο του Καντίθ και η Pedal-Consulting από τη Σλοβακία.

Ο κ. Johannes Franke, εκπρόσωπος της startport – Innovation platform for logistics and supply chain in the Port of Duisburg, μιας Best Practice Start up, παρουσίασε τη σχετική πλατφόρμα, της οποίας στόχος είναι να ταυτιστούν οι προκλήσεις των εταίρων της startport, με τις σωστές λύσεις που προσφέρουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Όπως είπε, βασικοί πυλώνες του startport είναι η διασύνδεση (Networking), η θεματική εστίαση (Thematic focus) και η πλατφόρμα καινοτομίας (Innovation Platform), ενώ αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα δράσεις και στα αποτελέσματα από τη χρήση της πλατφόρμας.

Ο Ερευνητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και CEO & Founder της Mantis Business Innovation Program Director GreenTech Challenge, κ. Χρήστος Νικολούδης, παρουσίασε το GreenTec Challenge, ένα Εθνικό Πρόγραμμα Πράσινης Καινοτομίας, που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επιμέλεια του ΕΜΠ σε συνεργασία με την start-up Mantis Business Innovation. Στη συνέχεια, στάθηκε στις δράσεις του Προγράμματος και τον τρόπο υλοποίησης σχετικού διαγωνισμού. Βασικές θεματικές ενότητές του, όπως είπε, είναι το Περιβάλλον & Ενέργεια, η Διαχείριση Ελαστικών, οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες, οι Έξυπνες & Βιώσιμες Πόλεις και τα Καινοτόμα Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Ο Business Developer Director του Innovation Hub & Patras Science Park S.A, κ. Δημήτρης Τραχύλης, υπογράμμισε τη σημασία της επερχόμενης συνεργασίας με το Greenteclab, παρουσίασε το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και τις δράσεις του, αναφέρθηκε στο Clean Tech Energy Hub, του οποίου στόχος είναι να προσελκύσει επιστήμονες και επιχειρήσεις για την ανάπτυξη δράσεων προς την καινοτομία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και επισήμανε ότι στόχος του είναι η διασύνδεση των δράσεών του με τη βιομηχανία της χώρας.

Τέλος, ο Founder του EthosLab – Κέντρο Έρευνας για τη Διακυβέρνηση και την Αειφορεία ΙΚΕ, κ. Νικόλαος Μέλιος, εξήγησε το πώς μπορεί το λιμάνι του Πειραιά να καταστεί περισσότερο "πράσινο" και βιώσιμο, ενώ ανέδειξε την αξία της ανάπτυξης μιας κοινής πράσινης στρατηγικής μεταξύ του λιμανιού και της πόλης του Πειραιά. Επίσης, έκανε αναφορά σε έρευνα που εκπόνησε το Κέντρο Έρευνας για τη Διακυβέρνηση και την Αειφορεία, επισημαίνοντας τη σημασία της υποστήριξης και ανάπτυξης στρατηγικών αειφορείας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Πειραιά.