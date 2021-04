Κορονοϊός: Στους 755 οι διασωληνωμένοι - 3.491 νέα κρούσματα, 67 θάνατοι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:22

Νέο αρνητικό ρεκόρ κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό, με τις νέες εισαγωγές να ξεπερνούν τις 560 και τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.491, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, 1.649 εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ 467 περιπτώσεις εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, 119 στην Αχαΐα και 112 στη Λάρισα. Επίσης, 103 είναι τα υπό διερεύνηση κρούσματα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 267.172 (ημερήσια μεταβολή +1,3%), εκ των οποίων το 51,5% είναι άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 98 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.927 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 67, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.160 θάνατοι. Το 95,7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 755 (το 64,5% είναι άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82,9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.717 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 561 (ημερήσια μεταβολή +17,12%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 448 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0,2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).



Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 4.188.841 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 2.400.363 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 39.963 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Στα 3.373 τα συνολικά κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης, 59 της νοτιοαφρικανικής

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 606 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 09 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λέσβου.

Από τον έλεγχο των 606 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 478 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 67 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα ήταν θετικό για Variant with deletion in S Gene.

Από τα 478 δείγματα με στελέχη VOC, τα 475 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και τρία δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ και τα 67 δείγματα με στελέχη VUI αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K).

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 3.373 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα. Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Η γεωγραφική κατανομή των 3491 κρουσμάτων που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:

199 κρούσματα στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

229 κρούσματα στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

219 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

114 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής

469 κρούσματα στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

195 κρούσματα στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

211 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

13 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

467 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

24 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

13 κρούσματα στην Π.Ε. ΑΆρτας

119 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

44 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

19 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

12 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

22 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

41 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου

34 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

23 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

45 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Θάσου

4 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ιθάκης

39 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

16 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου

33 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Καρπάθου

22 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

7 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

30 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

91 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

49 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Κω

15 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

112 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

12 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

36 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου

6 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου

14 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πάρου

58 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

16 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

12 κρούσματα στην Π.Ε Ροδόπης

18 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

49 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

20 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

34 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

12 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

24 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

23 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

9 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

103 κρούσματα υπό διερεύνηση