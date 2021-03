HTA: 25 κορυφαίοι ειδικοί σε Ελλάδα και Ευρώπη συμμετέχουν στο 6ο Συνέδριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

Με τη συμμετοχή 25 κορυφαίων ειδικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, εκπρόσωπων της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικών φορέων και διακεκριμένων ακαδημαϊκών, ανοίγει διαδικτυακά στις 23 Μαρτίου, η αυλαία του μεγαλύτερου ετήσιου συνεδρίου για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας(ΗΤΑ) στην Ελλάδα. Το 6o κατά σειρά συνέδριο, με τίτλο "The role of HTA in the era of radical changes & disruptive innovation” διοργανώνεται από το Health Daily και τη Boussias Communications υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας(ΠΕΦ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Pharma Innovation Forum (PIF) και του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε).

Ύστερα από τρία χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στη χώρα μας, το συνέδριο προσφέρει στους εμπλεκόμενους θεσμικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, την ευκαιρία να συζητήσουν σε βάθος τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, με ριζικές αλλαγές στα θεραπευτικά πρότυπα, αλλά και σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας.

Ειδικότερα, θα συζητηθούν καίρια θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των ορφανών φαρμάκων, των νέων γονιδιακών/ κυτταρικών θεραπειών και της εξατομικευμένης θεραπείας, αλλά και με τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξει ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμό οι Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Βασίλειος Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Agata Jakoncic, Πρόεδρος Pharma Innovation Forum (PIF) και Γεώργιος Τσιακαλάκης, Διευθυντής Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.

Η πρώτη συνεδρία, με συντονιστή τον Κυριάκο Σουλιώτη, Καθηγητή Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θα είναι αφιερωμένη στη λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων.Η Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ), ο Δημήτριος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο Κωνσταντίνος Αθανασάκης, Οικονομολόγος Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο Πάνος Σταφυλάς, Επιστημονικός Διευθυντής της HealThink, θα διερευνήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τη χώρα μας η αξιολόγηση και η εφαρμογή των τεχνολογιών υγείας.

Οι μεθοδολογίες αξιολόγησης των νέων καινοτόμων θεραπειών θα αποτελέσουν τη θεματολογία της δεύτερης συνεδρίας με συντονιστή τον Ιωάννη Υφαντόπουλο, Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ και ομιλητές τουςδιακεκριμένους διεθνείς ακαδημαϊκούς Wim Goettsch, Associate Professor of HTA, Utrecht Centre for Pharmaceutical Policy, Aris Angelis, Assistant Professor in Health Economics at London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), Visiting Fellow, Dept of Health Policy at LSE, Elena Nicod, Associate Director at Dolon, PhD Centre for Research on Health and Social Care Management (CERGAS), Bocconi University, καθώς και τις Μαρία Καλογεροπούλου, HTA Senior Consultant, IQVIA και Μυρσίνη Ουζουνέλλη, CEO, MYO Health.

Σε ειδική ενότητα του συνεδρίου θα αναλυθεί ο ρόλος της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ως σημαντικό εργαλείο χάραξης πολιτικής υγείας για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα θα συζητηθεί το μέλλον των κοινών αξιολογήσεων και διαπραγματεύσεων με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Την ενότητα θα συντονίσει η Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Μαίρη Γείτονα και θα συμμετάσχουν ως ομιλητές οι Francis Arickx, Συντονιστής του Βελγίου στην Πρωτοβουλία Beneluxa, Πάνος Καναβός, ΑναπληρωτήςΚαθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Υγείας και Αναπληρωτής Διευθυντής LSE Health, London School of Economics και Sabine Vogler,Επικεφαλής του Συνεργαζόμενου Κέντρου Πολιτικών Τιμολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμακευτικών Προϊόντων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Στα μοντέλα χρηματοδότησης των νέων καινοτόμων θεραπειών θα είναι αφιερωμένη η τρίτη και τελευταία συνεδρία, με συντονίστρια την Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια και Κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας και συμμετέχοντες τους: Michael Drummond, Professor of Health Economics, University of York, United Kingdom, Katarzyna Kolasa, Professor, Kozminski University, Head of Health Economics and Healthcare Management Division, Αθανάσιο Βοζίκη, Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Ηλία Κοντούδη, Επικεφαλής Market Access, Bayer Hellas.

Πρόεδρος της 9μελούς Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου είναι ο Πάνος Καναβός, Deputy Director, LSE Health, Department of Social Policy, London School of Economics.