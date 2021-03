Στην Κρήτη το γαλλικό αεροπλανοφόρο "Σαρλ Ντε Γκωλ" - Κοινή άσκηση με τη φρεγάτα "Κανάρης"

Έφτασε στην Κρήτη το γαλλικό αεροπλανοφόρο "Σαρλ Ντε Γκωλ" μαζί με τα συνοδευτικά πλοία αρμάδας, στην οποία συμμετέχει και η ελληνική φρεγάτα "Κανάρης” στο πλαίσιο της άσκησης "Κλεμανσώ 2021".

Παράλληλα, τα γαλλικά Rafale θα συναντήσουν τα ελληνικά F-16, στο πλαίσιο των κοινών ασκήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γαλλικό αεροπλανοφόρο θα παραμείνει για περίπου 3 ημέρες στην περιοχή ενώ στη συνέχεια θα συνεχίσει την πορεία του μέχρι τον Περσικό Κόλπο.

#CharlesDeGaulle aircraft carrier strike group TF-473 🇫🇷🇺🇸🇬🇷🇧🇪🇮🇹 en route to #EastMed for first phase of #CLEMENCEAU_21 mission. #Greece #Libya #Turkey #Egypt #UAE #EuropeDefense pic.twitter.com/BIdbjXoIum