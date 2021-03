Νέες δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσφέρουν στήριξη μέσα στην πανδημία

Με τις προσπάθειες εμβολιασμού να συνεχίζονται σε όλο τον κόσμο, και ενώ οι μεταλλάξεις του ιού αλλάζουν διαρκώς το τοπίο στο μέτωπο της πανδημίας, οι δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) κατευθύνονται κυρίως στην κάλυψη βασικών αναγκών για όσους έχουν πληγεί περισσότερο, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για ανάκαμψη.

Μέσα από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης COVID-19, ύψους $100 εκατομμυρίων του ΙΣΝ, έχουν ήδη διατεθεί δωρεές ύψους €79,4 εκατομμυρίων ($88,8 εκατομμύρια) σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Με τον πιο πρόσφατο, έκτο κατά σειρά, κύκλο δωρεών που ανακοινώνεται σήμερα, θα υποστηριχθούν 32 δράσεις, ύψους άνω των €5,7 εκατομμυρίων ($6,9 εκατομμύρια). Οι νέες δωρεές στοχεύουν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, στην καταπολέμηση της αυξημένης επισιτιστικής ανασφάλειας και στην πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη.

"Πριν από έναν χρόνο, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει πού θα βρισκόμασταν σήμερα", δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. "Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ηγετική ικανότητα που θα επιδείξουν φορείς σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Οι οργανισμοί που στηρίζουμε αποδεικνύουν την ανάληψη πρωτοβουλίας στην πράξη με τον πιο ισχυρό τρόπο: βοηθώντας με αφοσίωση και αποφασιστικότητα τους πιο ευάλωτους, προς όφελος του κοινού καλού. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε μαζί τους και ευγνώμονες για το έργο που επιτελούν".

Γνωρίστε μερικούς από τους οργανισμούς που υποστηρίζουμε και μάθετε περισσότερα για το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Ευρώπη

Ελλάδα

Από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη και με ενδιάμεσο σταθμό στην Αθήνα, οι νέες δωρεές του ΙΣΝ στην Ελλάδα βοηθούν ιδιαίτερα ευάλωτους πληθυσμούς και στηρίζουν οικογένειες με παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπείες κατά του καρκίνου, σε αυτή την ακόμα πιο δύσκολη περίοδο.

ΑΡΣΙΣ, Θεσσαλονίκη: Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτους πληθυσμούς, συμβάλλοντας στην πρόσβαση σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κ.ά.

Faros, Αθήνα: Υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών-προσφύγων, για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως διατροφή και υγιεινή, παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ηλιαχτίδα, Κρήτη: Αξιοποίηση του δυναμικού του οργανισμού με σκοπό την ψυχολογική στήριξη παιδιών που μεταβαίνουν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για θεραπεία καρκίνου.

FC Barça Foundation, Λέσβος: Ενίσχυση των κοινωνικών-αθλητικών προγραμμάτων που προσφέρουν συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά και στους νέους πρόσφυγες στο νησί της Λέσβου, προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των ωφελούμενών τους.

Ισπανία και Γαλλία

Στην Ισπανία και στη Γαλλία, οι δωρεές παρέχουν άμεση βοήθεια για την κάλυψη βασικών αναγκών για την αντιμετώπιση δύο ζητημάτων, ταυτόχρονα: της ανεργίας των νέων και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων.

Acción Contra El Hambre, Ισπανία: Σε συνέχεια προηγούμενης δωρεάς του ΙΣΝ στον οργανισμό, που στήριξε με τρόφιμα και κιτ υγιεινής, συμβουλευτική για την ψυχική και αναπαραγωγική υγεία, κ.ά., πληθυσμούς στην Κεντρική και Νότια Αμερική, τώρα, με τη νέα δωρεά στην Ισπανία προσφέρεται απευθείας χρηματική στήριξη σε εκατό ευάλωτες οικογένειες.

Doctors of the World Spain: Ανανεώνοντας προηγούμενη δωρεά του ΙΣΝ στον οργανισμό, η νέα δωρεά παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, κιτ υγιεινής, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και ενημέρωση για τη δημόσια υγεία, σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση στην Ισπανία.

Unis Cité: Διάθεση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού σε νέους που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα απασχόλησης, προσφέροντας στήριξη σε ηλικιωμένους.

Ηνωμένες Πολιτείες

Βοήθεια στους μαθητές

Από τις μεγαλύτερες ως τις μικρότερες πόλεις, οι νέες δωρεές στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς που βοηθούν τους νέους να προχωρήσουν, παρά τις δυσκολίες της πανδημίας.

Summer Search, Νέα Υόρκη: Το ΙΣΝ ανανεώνει τη στήριξή του σε ένα πρόγραμμα που βοηθά μαθητές Λυκείου στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις ακαδημαϊκές αλλά και τις πιο προσωπικές προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η κρίση.

George Jackson Academy, Νέα Υόρκη: Δωρεά για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, ακουστικών, κιτ ρομποτικής και λογισμικού, για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές Γυμνασίου από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος

DonorsChoose, Ηνωμένες Πολιτείες: Με την υποστήριξη του ΙΣΝ, θα διπλασιαστούν δωρεές μέσω της πλατφόρμας DonorsChoose, για την παροχή βασικών προμηθειών σε σχολικές αίθουσες σε αγροτικές περιοχές.

Advocates for Children of New York, Νέα Υόρκη: Παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε μαθητές που βρίσκονται σε ανάγκη (μαθητές χαμηλού εισοδήματος με αναπηρία, παιδιά σε αναδοχή, κ.ά.) για να συνεχίσουν ανεμπόδιστα να παρακολουθούν τα σχολικά μαθήματα.

Υποστήριξη βασικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο

Η τοπική υποστήριξη, μέσω οργανισμών που είναι γνωστοί και έμπιστοι εντός των κοινοτήτων τους, θα βοηθήσει στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η στέγη και η απασχόληση.

World Central Kitchen, Κεντρική Καλιφόρνια: Απασχόληση τοπικών εστιατορίων για την παροχή περισσότερων από 45.000 γευμάτων σε κοινότητες αγροτών, βοηθώντας τόσο στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, όσο και στη διασφάλιση εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους μικρών επιχειρήσεων της εστίασης.

The Alaska Community Foundation, Αλάσκα: Υποστήριξη του έργου μη κερδοσκοπικών οργανισμών πρώτης γραμμής που προσφέρουν άμεση υποστήριξη σε οικογένειες σε ανάγκη.

Neighbors Together, Νέα Υόρκη: Ενίσχυση υποβαθμισμένων περιοχών στο ευρύτερο Μπρούκλιν, με την καθημερινή παροχή ζεστών γευμάτων αλλά και μέσα από ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης που θα βοηθήσει με υπηρεσίες όπως, διασφάλιση κατοικίας, επαγγελματική κατάρτιση, κ.ά.

Stanley M. Isaacs Neighborhood Center, Νέα Υόρκη: Ανανέωση της στήριξης του ΙΣΝ, με σκοπό να ξεκινήσει και πάλι τη λειτουργία της μία Κοινωνική Κουζίνα που προσφέρει χιλιάδες γεύματα κάθε εβδομάδα, απασχολώντας πρώην εργαζόμενους σε εστιατόρια και επιχειρήσεις που έκλεισαν μέσα στην πανδημία.

New York Restoration Project, Νέα Υόρκη: Η δωρεά θα βοηθήσει να αξιοποιηθούν δημόσιοι χώροι που θα μετατραπούν σε λαχανόκηπους, παράγοντας τρόφιμα που θα στηρίξουν με τη σειρά τους τις ανάγκες χιλιάδων κατοίκων της Νέας Υόρκης.

New York Immigration Coalition, Νέα Υόρκη: Σε συνέχεια προηγούμενης δωρεάς στον οργανισμό, η οποία δημιούργησε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά εργαλεία για να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα τα αγγλικά, τώρα με τη νέα δωρεά του ΙΣΝ θα ενισχυθούν μικροί οργανισμοί που λειτουργούν συσσίτια και άλλα προγράμματα βοήθειας για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

The New York Times Neediest Cases Fund, Νέα Υόρκη: Παροχή άμεσης βοήθειας σε ευάλωτους πληθυσμούς μέσω δέκα κοινωφελών οργανώσεων (Brooklyn Community Services, Catholic Charities of the Archdiocese of New York, Children’s Aid, Community Service Society of New York, Feeding America, First Book, International Rescue Committee, New York Community Trust’s Emergency Fund, UJA-Federation of New York, και World Central Kitchen)

Feeding America, Ηνωμένες Πολιτείες: Καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα, μέσα από την κατανομή πόρων σε τοπικούς συνεργαζόμενους οργανισμούς που έχουν αυξημένη ανάγκη, με μια δωρεά ύψους €2,5 εκατομμυρίων ($3 εκατομμύρια).

The Partnership for the Homeless, Νέα Υόρκη: Ενίσχυση των κατοίκων της Νέας Υόρκης που κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς στέγη, μέσω χρηματικής βοήθειας, παραπομπών για παροχές και διαμεσολάβησης με τους ιδιοκτήτες των κατοικιών τους.

Bowery Mission, Νέα Υόρκη: Παροχή υπηρεσιών στήριξης σε εκατοντάδες άστεγους, σε καθημερινή βάση.

Henry Street Settlement, Νέα Υόρκη: Με μια νέα δωρεά, το ΙΣΝ υποστηρίζει τον οργανισμό, προσφέροντας χιλιάδες γεύματα ανά εβδομάδα, μία γραμμή βοήθειας, ενίσχυση έκτακτης ανάγκης σε μετρητά, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κ.ά.

Φροντίδα στο σπίτι και σε όλη τη χώρα

Οι δωρεές επιδιώκουν να παρέχουν δωρεάν υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε αυτήν, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες φροντιστών ευάλωτων ατόμων.

Remote Area Medical, Ηνωμένες Πολιτείες: Παροχή ποιοτικής, δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης σε άτομα που έχουν ανάγκη, και που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε αυτήν, μέσα από pop-up κλινικές που προσφέρουν ιατρική, οδοντιατρική και οφθαλμολογική φροντίδα.

Family Caregiver Alliance, Ηνωμένες Πολιτείες: Η δωρεά θα βοηθήσει στην αναβάθμιση μίας ψηφιακής βάσης δεδομένων αλλά και την ενίσχυση του οργανισμού με προσωπικό, για να στηρίξουν φροντιστές ατόμων σε ανάγκη, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τόσο του φροντιστή όσο και του ασθενούς.

Ενίσχυση σε καλλιτέχνες αλλά και μέσω των τεχνών

Οι δωρεές αναγνωρίζουν τον ουσιαστικό ρόλο των τεχνών, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προσφέροντας έκτακτη στήριξη στους καλλιτέχνες και βοηθώντας να φτάσουν στο κοινό ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν.

Playwrights Horizons, Νέα Υόρκη: Προσφορά επιχορηγήσεων έκτακτης ανάγκης, ύψους $1.000, σε περισσότερους από 130 μεμονωμένους επαγγελματίες θεάτρου, μέσω του Artists’ Relief Fund.

Gibney, Νέα Υόρκη: Παροχή ολιστικής στήριξης έκτακτης ανάγκης στην κοινότητα του χορού, μέσω της πρωτοβουλίας Rebuilding Blocks του οργανισμού.

The Moth, Νέα Υόρκη: Αξιοποίηση της αφήγησης σαν ένα μονοπάτι προς τη συλλογική ψυχική υγεία και την ευημερία της κοινότητας, αναδεικνύοντας τις ιστορίες όσων επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία.

The Field, Νέα Υόρκη: Παροχή μίας σειράς εργαλείων και υπηρεσιών, με τίτλο "Vision Plan: Life Preparedness for Artists", η οποία θα βοηθήσει τους καλλιτέχνες να αποκτήσουν οικονομική σταθερότητα, να αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά.

Αφρική και Παγκοσμίως

Οι δωρεές στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη Ζάμπια, στη Γκάνα και στη Μαδαγασκάρη βοηθούν στην ενδυνάμωση κοριτσιών και γυναικών, στηρίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε καθαρό νερό και τρόφιμα. Μία παγκόσμια δωρεά, με σημαντικό σκέλος της υπό την ηγεσία αφρικανικών οργανισμών, στοχεύει να συμβάλει στην ευρύτερη ανταλλαγή τεχνολογιών έρευνας και θεραπείας.

CAMFED International: Συμβολή στην πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση, στις αγροτικές περιοχές της Ζάμπια, μέσα από τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την προσφορά γευμάτων, την παροχή άμεσης υποστήριξης για την ενθάρρυνση των παιδιών να παραμείνουν στο σχολείο, κ.ά.

Saha Global: Η δωρεά προσφέρει απασχόληση σε ένα δίκτυο μικρών επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες, με σκοπό την προσφορά καθαρού νερού σε εκατοντάδες κοινότητες στη Βόρεια Γκάνα.

Action contre la Faim: Καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας στη Νότια Μαδαγασκάρη, μέσα από τη συνεργασία με 1.500 ντόπιες γυναίκες για τη διάδοση γνώσεων και πόρων, με σκοπό να αναπτυχθεί η αγορά κηπευτικών προϊόντων, αλλά και συνεργασία με τοπικές ομάδες για την προώθηση της ασφάλειας κατά της πανδημίας.

Drugs for Neglected Diseases initiative: Συντονισμός της πρωτοβουλίας ANTICOV, μίας κατά κύριο λόγο αφρικανικής κλινικής δοκιμής, με τη συνεργασία πολλών χωρών, η οποία στοχεύει να εντοπίσει πρώιμες θεραπευτικές επιλογές για ήπιες έως μέτριες περιπτώσεις COVID-19, καθώς και να επιταχύνει και να διευκολύνει την έρευνα και την επιστημονική ανταλλαγή σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, και να προωθήσει την ισότιμη πρόσβαση στις τεχνολογίες υγείας COVID-19 παγκοσμίως.

Μεταξύ των δωρεοδόχων που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε κύκλων της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ περιλαμβάνονται οργανισμοί, όπως οι Robin Hood, the Greater New Orleans Foundation, the San Antonio Food Bank, Bangor Region YMCA, Big Brothers Big Sisters of America, GrowNYC, Sant Joan de Déu Barcelona Children’s Hospital, The Rockefeller University, the French Red Cross, Μπορούμε, Médecins Sans Frontières, City Parks Foundation, Figure Skating in Harlem, και πολλοί ακόμη.