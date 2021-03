Live: Το συνέδριο ΣΕΒ - Endeavor "Καινοτόμοι Έλληνες"

Παρακολουθείστε ζωντανά το διεθνές ψηφιακό συνέδριο "Καινοτόμοι Έλληνες" ("Innovative Greeks") που διοργανώνουν από κοινού ο ΣΕΒ και η EndeavorGreece με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και Ελληνίδων της διασποράς στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Το συνέδριο, το οποίο ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο 3 Μαρτίου, είναι το πρώτο βήμα της πρωτοβουλίας των δυο οργανισμών για τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας καινοτόμων Ελλήνων με ένα κοινό σκοπό: μια ανοικτή σε όλους κοινότητα γνώσης και δικτύωσης, όπου αναγνωρισμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο Έλληνες επιχειρηματίες, επενδυτές και στελέχη υψηλού επιπέδου μοιράζονται γνώσεις, διασυνδέσεις και πόρους με ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις. Οι νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ευκαιρίες, να συνεργαστούν με κορυφαίες εταιρείες, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, να εξερευνήσουν νέες αγορές και να αναπτυχθούν.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

17:00 – 17:10 Introduction:SEV’s contribution to the establishment of the InnovativeGreeks’ Community and the strategic partnership with Endeavor

MarkosVeremis, Chairman, Upstream, Partner BigPi Ventures (co-Chair, SEV Innovation Committee)

Konstantinos Kokkalis, Chairman, IntrasoftInternational (co-Chair, SEV Innovation Committee)

Panagiotis Karampinis, Managing Director, Endeavor Greece

17:10 – 17:50 Panel discussion: Founding, growing, and transforming businesses in innovation-based biopharmaHow the industry rose to the covid-19 pandemic challenge.

• George D.Yancopoulos,co-Founder, President and Chief Scientific Officer, Regeneron Pharmaceuticals

• George Scangos,CEO,Vir Biotechnology

• Nicholas Galakatos, Global Head of Life Sciences, Blackstone (co-Founder and Managing Director of Clarus,acquired by Blackstone)

Coordination:Stelios Papadopoulos, Chairman of the Board, Biogen

17:50 – 18:30 Panel discussion: The global network of Greeks in innovationHow they have managed to succeed, and how the community can contribute to the faster development of the innovation ecosystem.

• Niki Trigoni,Professor at University of Oxford, co-Founder & CTO,Navenio

• Nicky Goulimi, co-Founder & COO, Nova Credit

• Christos Tryfonas, Founder &Chief Architect, Aisera

• Niko Bonatsos,Managing Director, General Catalyst

Coordination: Markos Veremis, Chairman, Upstream, Partner BigPi Ventures

18:30 – 19:10 Panel discussion: Greeks managing exceptional companiesInvesting in innovation? How big companies can innovate, how they can help scaling-up throughoutthe innovation ecosystem and how they should interact with startups.

• Victoria Stavridou-Coleman, 22nd Director of the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

• Dean Dakolias,co-Chief Investment Officer, Fortress Investment Group

• Jim Gianopulos,Chairman/CEO, Paramount Pictures

• Evan Kotsovinos, Global Head of Infrastructure, American Express

• Panayiotis Vitakis,Chief Customer Officer,Celonis

Coordination:Konstantinos Kokkalis, Chairman, Intrasoft International

19:10 – 19:55 Innovation & Growth: Discussion with the Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and SEV’s Chairman Dimitri Papalexopoulos

Discussion on the post-covid growth agenda and the pivotal role that innovation plays for economic growth.

Coordination: CostantzaSbokou–Constantakopoulou, co-Owner &CEO,Phāea Resorts / Senior Architect,TEMES SA / Chairwoman, Endeavor Greece