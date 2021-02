Ανατροπή Τσιτσιπά με Ναδάλ και πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open

Πραγματοποιώντας μια καταπληκτική εμφάνιση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει μια επική ανατροπή στο παιχνίδι με τον Ράφα Ναδάλ και να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open.

Ο Έλληνας αθλητής βρέθηκε στα καναβάτσο καθώς ο Ναδάλ κατάφερε να πάρει τα δύο πρώτα σετ με 6-3 και 6-2. Ο Τσιτσιπάς όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2, ανεβάζοντας την απόδοσή του κατακόρυφα.

Το πέμπτο και τελευταίο σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς έφτασε στο 5-5 με τον Στέφανο Τσιτσιπά να καταφέρνει να κατακτά τη νίκη με 7-5. Στο τελευταίο game ο Ναδάλ κατάφερε να κρατηθεί ζωντανός στα πρώτα δύο match ball με τον Έλληνα αθλητή να παραμένει ψύχραιμος και να τελειώνει το παιχνίδι στο τρίτο.

🇬🇷 Comeback complete 🇬🇷@steftsitsipas comes from two sets to love down to advance to his second #AusOpen semifinal.#AO2021 pic.twitter.com/8A9bkUwo26 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

Ο Έλληνας πρωταθλητής και ο κορυφαίος Ισπανός τέθηκαν αντιμέτωποι για όγδοη φορά, με τον Ναδάλ να μετράει έξι νίκες, ανάμεσα στις οποίες και αυτή ήταν πριν από δύο χρόνια στον ημιτελικό του Australian Open με 6-2, 6-4, 6-0 και τον Τσιτσιπά πλέον τρείς.

Με τον Μεντβέντεφ στους "4"

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά είναι ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ που απέδειξε νωρίτερα πως είναι σε καταπληκτική αγωνιστική κατάσταση, καθώς κέρδισε με 3-0 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεφ και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Australian Open.

Ο 25χρονος Ρώσος, σημείωσε την 19η συνεχόμενη νίκη του στο tour, επικρατώντας με 7-5, 6-3, 6-2 του αήττητου, μέχρι σήμερα συμπατριώτη του και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τσιτσιπά στους "4" της κορυφαίας διοργάνωσης στη Μελβούρνη.

Ο Μεντβέντεφ, Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αγωνιστεί στον τρίτο ημιτελικό του σε Grand Slam τουρνουά μετά τους δύο συνεχόμενους στο US Open (2019 τελικός, 2020 ημιτελικά) και έχει στόχο να κατακτήσει τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας του.

ΠΗΓΗ: Thetoc.gr