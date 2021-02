Διήμερο Διαδικτυακό Συνέδριο του ΙΕΝΕ: Συζήτηση για το μέλλον των αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων

Οι ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ναυτιλία και αερομεταφορές και η σημασία των πράσινων υγρών καυσίμων για ένα "καθαρότερο" μέλλον στους δύο κλάδους απασχόλησαν τη συζήτηση κατά την τέταρτη και τελευταία συνεδρία του διαδικτυακού συνεδρίου "Green Liquid Fuels of the Future” που διοργάνωσε στις 11 & 12 Φεβρουαρίου το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) με κύριο Χορηγό την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Τη συνεδρία με τίτλο: "The future of Aviation and Shipping Fuels", συντόνισε ο Κωστής Γερόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας New Europe.

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο κ. Δημήτρης Φαφαλιός, Πρόεδρος και Διευθυντής της Fafalios Shipping, Πρόεδρος της Maritime Safety & Marine Environment Protection, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών & Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Πλοίων Μεταφοράς Χύδην Ξηρού φορτίου(INTERCARGO). Ο κ. Φαφαλιός μίλησε για την απανθρακοποίηση των μεταφορών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία πρέπει να λάβει μέτρα για να μειώσει τις εκπομπές της, με πρόγραμμα και παγκόσμια αποδεκτούς ρυθμιστικούς κανόνες. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η πρόθεση της Ε.Ε. να συμπεριλάβει τη ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας ρύπων και η αυστηροποίηση των κανόνων απειλούν να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και να οδηγήσει σε συγκρούσεις με τα κράτη-μέλη. Ο ίδιος αναγνώρισε τη σημασία των "πράσινων" καυσίμων, σημειώνοντας όμως και τις σχετικές προκλήσεις που τα συνοδεύουν αναφορικά με την ασφάλεια διάθεσης, μεταφοράς και αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, η ναυτιλία χρειάζεται να κάνει χρήση πολλαπλών καυσίμων για να επιβιώσει, ιδιαίτερα δεδομένου πως και οι ήδη υπάρχουσες μηχανές πλοίων, όπως τόνισε, δεν είναι έτοιμες να υποδεχτούν τα νέα καύσιμα και θα απαιτηθούν μετατροπές.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Γιώργος Πατέρας, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Αντιπρόεδρος της Contships Management, σημείωσε την ανάγκη να υπάρξουν και στη ναυτιλία μηχανές εσωτερικής καύσης που δεν θα παράγουν επικίνδυνα οξείδια και αναφέρθηκε στη συνεργασία του Επιμελητηρίου με την κυβέρνηση, τη Motor Oil και το ΕΚΠΑ για την ναυπήγηση της επόμενης γενιάς που θα αφορά και στη χρήση νέων, πράσινων καυσίμων.

Για την ενεργειακή μετάβαση στον τομέα των αερομεταφορών, ιδιαίτερα στο φόντο της πρωτοφανούς κρίσης του κλάδου λόγω της πανδημίας, τοποθετήθηκε ο αεροναυπηγός, Διευθυντής Network Planning & Development της Aegean Airlines, Γιώργος Γοβατζιδάκης. Ο κ. Γοβατζιδάκης αναφέρθηκε στους πυλώνες στρατηγικής της Aegean με στόχο τον μηδενισμό των εκπομπών CO2 έως το 2050. Όπως εξήγησε, η αεροπορική βιομηχανία συμβάλλει κατά 2% στις παραγόμενες εκπομπές άνθρακα, ενώ τα 2/3 αυτών των εκπομπών προέρχονται από αεροπλάνα που εκτελούν διαδρομές μικρών αποστάσεων. "Αν θέλουμε να μιλήσουμε για απανθρακοποίηση των μεταφορών πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά τα αεροσκάφη. Πρέπει να γίνουν τεχνολογικές βελτιώσεις, με χρήση βιώσιμων καυσίμων αερομεταφορών, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους για μηδενικές εκπομπές το 2050", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την 4η συνεδρία έκλεισαν με τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους ο κ. Jonathan Wood, Vice-President Europe-Aspac, Renewable Aviation, της φινλανδικής πετρελαϊκής και πετροχημικής NESTE, ο κ. Laurent Maurel, Senior Vice President European Public Affairs, της TOTAL.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με σύντομες παρεμβάσεις από τη Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ και Προέδρος της Επιτροπής Downstream του ΙΕΝΕ, Λιάνα Γούτα και τον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ, Κωστής Σταμπολής.

