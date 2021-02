ΙΕΝΕ: Συζητώντας για τον μετασχηματισμό της Βιομηχανίας και το όραμα για το 2050

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός της Βιομηχανίας σε σχέση με το όραμα για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 βρέθηκε στο επίκεντρο της δεύτερης συνεδρίας του διήμερου διαδικτυακού Συνεδρίου "Green Liquid Fuels of the Future" που διοργανώνει το ΙΕΝΕ στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2021. Κύριος χορηγός του συνεδρίου είναι ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Τη συνεδρία με τίτλο "The Transformation of the Industry and its Vision 2050" συντόνισε ο δημοσιογράφος του Capital.gr, Χάρης Φλουδόπουλος.

Βασικός ομιλητής της συνεδρίας ήταν ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού FuelsEurope, John Cooper, ο οποίος μίλησε για τη στρατηγική "Καθαρά Καύσιμα για Όλους" (Green Fuels for All) που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια αλλά και τον μετασχηματισμό του τομέα των καυσίμων και της ευρωπαϊκής διύλισης στην κατεύθυνση των στόχων για την κλιματική ουδετερότητα. Ο κ. Cooper εξήγησε ότι τα υγρά καύσιμα χαμηλής χρήσης άνθρακα είναι βιώσιμα υγρά καύσιμα που δεν έχουν πετρελαϊκή προέλευση, όπως είναι βιομάζα, ΑΠΕ και δέσμευση και αποθήκευση CO2 και προέβλεψε πως το αργότερο έως το 2050, κάθε λίτρο υγρού καυσίμου για μεταφορές, μπορεί να είναι ουδέτερο κλιματικά, επιτρέποντας την απανθρακοποίηση των αερομεταφορών, της ναυτιλίας και των οδικών μεταφορών. Ιδίως για τον τελευταίο τομέα, τόνισε πως αναμένουμε έως το 2050, η συνολική ζήτηση για υγρά καύσιμα να έχει μειωθεί ραγδαία, με τα ανανεώσιμα καύσιμα να καλύπτουν κατά 100% τον εφοδιασμό της αγοράς. Τέλος, αναφερόμενος στην φιλοδοξία των ευρωπαϊκών κέντρων λήψης αποφάσεων για ελαχιστοποίηση των πετρελαϊκών καυσίμων στις μεταφορές έως το 2050, δήλωσε πως θα αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθούν όλα τα υγρά καύσιμα με ηλεκτρισμό ή υδρογόνο.

Παίρνοντας τον λόγο στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Γιώργος Αλεξόπουλος, περιέγραψε τη στρατηγική του Ομίλου ΕΛΠΕ, για τον οποίο τόνισε πως βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης του ενεργειακού του μετασχηματισμού και εστίασε ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβατικές, υπογραμμίζοντας: "Η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται και επηρεάζει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και τα λειτουργικά μας μοντέλα". Ο κ. Αλεξόπουλος τόνισε την έμφαση που δίνουν τα ΕΛΠΕ στην ανακύκλωση και χρήση βιώσιμων πρώτων υλών και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και στα θέματα της ηλεκτροκίνησης και της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου. "Δεν υπάρχει μία τεχνολογία και μία μοναδική λύση για να πετύχουμε τους στόχους για κλιματική ουδετερότητα", όπως είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο Όμιλος υλοποιεί την απανθρακοποίηση της παραγωγικής του δραστηριότητας, έχει θέσει ως στόχο να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 10% έως το 2030, ενώ προχωρά με γοργά βήματα και στον ψηφιακό του μετασχηματισμό, μέσω του οποίου θα μπορεί να εξοικονομεί 50 εκατ. ευρώ ετησίως. Τέλος, αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή του Ομίλου ΕΛΠΕ να αναπτύξει ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός για εγκατεστημένη ισχύ 300 MW από Ανανεώσιμες Πηγές έως τέλος του έτους και 600 MW συνολικά μέχρι το 2025.

Ακολούθως, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Motor Oil, Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι οι καταναλωτές απαιτούν πιο καθαρά προϊόντα, συμβάλλοντας έτσι στην αλλαγή σελίδας του παγκόσμιου ενεργειακού τοπίου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην οδηγία της ΕΕ που προβλέπει ότι τουλάχιστον το 14% των καυσίμων που θα πωλούνται στα κράτη-μέλη έως το 2030, θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες ύλες. Υπογράμμισε, τέλος, πως τα πράσινα υγρά καύσιμα θα προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης και προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Όσον αφορά στη Motor Oil, ανέφερε πως υλοποιεί, μεταξύ άλλων, έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στις εγκαταστάσεις της, διευρύνει το χαρτοφυλάκιο χρήσης μπαταριών και στρέφεται στην παραγωγή ανανεώσιμων και καθαρών καυσίμων, προγραμματίζοντας μια ειδική μονάδα παραγωγής τους.

Ο Διευθυντής Εκμετάλλευσης της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., Δρ. Νικόλαος Λιάπης έλαβε στη συνέχεια τον λόγο, μιλώντας για τον μετασχηματισμό των εταιρειών διανομής πετρελαίου στην πορεία προς την απανθρακοποίηση. Ο Δρ. Λιάπης εξήγησε πως τα διυλισμένα προϊόντα έχουν απωλέσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε εναλλακτικές και ανανεώσιμες λύσεις. Ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Νίκου Κονταρούδη, Α’ Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθούν έργα εταιρειών που συμβάλλουν στην Ενεργειακή Μετάβαση, στη χρησιμότητα των Πράσινων Ομολόγων, καθώς και σε ζητήματα νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου της αγοράς. Τέλος, η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου έκλεισε με την παρέμβαση του Προέδρου της BP Europe, BP UK, Peter Mather, ο οποίος μίλησε για τις φιλοδοξίες της εταιρείας για καθαρό μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και για τα διαφορετικά σενάρια που έχει εκπονήσει προκειμένου να εκπληρώσει αυτό το σκοπό, έως το 2050. Ο κ. Mather δήλωσε: "Στόχος της εταιρείας είναι να μετατραπεί από μία καθαροαίμη πετρελαϊκή εταιρεία (Independent Oil Company - IOC) σε μία ενεργειακή εταιρεία (Independent Energy Company - IEC)".

