Π. Σταμπουλίδης: Κλειστά μετά τις 17.00 μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και μανάβικα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Κλειστά θα είναι σήμερα μετά τις 17.00 το απόγευμα, αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουάριου, μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και μανάβικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ 100.3 ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Σύμφωνα με το skai.gr, υπενθύμισε ότι ανοιχτά θα μπορούν να είναι φαρμακεία, βενζινάδικα και περίπτερα.

Διευκρίνισε επίσης ότι τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν να πωλούν κουβέρτες, παντόφλες, θερμαντικά σώματα και άλλα είδη που έχουν σχέση με την παροχή ζέστης.

Παράλληλα, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι "δεν ήταν εισήγησή μας η αναστολή των λαϊκών αγορών το Σάββατο" προσθέτοντας ότι το θέμα θα επανεξεταστεί τις επόμενες μέρες, μετά και τις εικόνες συνωστισμού που καταγράφηκαν χθες στα σούπερ μάρκετ.

Σχετικά με την αναστάτωση που προκλήθηκε χθες με την απαγόρευση του take away στην εστίαση τα Σαββατοκύριακα και την ανάκληση της απόφασης από το υπουργείο Ανάπτυξης, ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι "δεν είχε λογική η απαγόρευση του take away στην εστίαση τα Σαββατοκύριακα και τέτοιες αποφάσεις πρέπει να φιλτράρονται περισσότερο. Εμείς δείξαμε όμως ότι σεβόμαστε την Επιτροπή, αλλά επικράτησε η λογική στην εξυπηρέτηση του κόσμου".