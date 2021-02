Κανονικά τελικά το "take away" και τα Σαββατοκύριακα

Με μια απόφαση της τελευταίας στιγμής, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έκανε γνωστό ότι το μέτρο του "take away” σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική θα λειτουργήσει όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και τα Σαββατοκύριακα. Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η ακύρωση του αρχικού μέτρου αποφασίστηκε καθώς η εκτίμηση ήταν ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Γεωργιάδη αναφέρει:

"H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο τηςπροσωρινής αναστολής του "take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το "take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα".

Τι είχε ανακοινωθεί νωρίτερα

Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας παραλαβής από το κατάστημα (take away) απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Αυτό είχε διευκρινίσει νωρίτερα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων. Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ' οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά. Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας".