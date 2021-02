Τι μέτρα ισχύουν από σήμερα στη χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Νέα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από σήμερα στις 6 το πρωί για μια σειρά από περιοχές της χώρας ανάμεσά τους οι περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής.

Οι παραπάνω περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο Β- Αυξημένου Κινδύνου, στο ‘’κόκκινο’’ δηλαδή , ωστόσο όπως ανακοινώθηκε χθες, από σήμερα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

-Κάθε Σάββατο και Κυριακή επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συγκεκριμένα η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.

-Αναστέλλεται η λειτουργία των Λυκείων δια ζώσης . Για τα Λύκεια θα εφαρμόζεται η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης. Οι υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες ( δημοτικά, γυμνάσια ) και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργούν με φυσική παρουσία.

- Το λιανεμπόριο και οι δραστηριότητες που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει θα λειτουργούν πλέον με τη μέθοδο του click away. Δεν υπάρχει, δηλαδή, η μέθοδος του click in shop. Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Τόσο το λιανεμπόριο όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο θα παραμένουν κλειστά.

- Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

- Διευκρινίζεται ότι και η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλλεται τα Σαββατοκύριακα. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο.

- Οι χώροι λατρείας λειτουργούν με τον τρόπο που ισχύει μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι από τα μέτρα εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων από αυτά, διότι δεν παρατηρείται οποιαδήποτε έξαρση της πανδημίας και χωροταξικά είναι ξεκομμένη από την υπόλοιπη ηπειρωτική περιοχή. Τα μέτρα που αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν περιλαμβάνουν την 8η Περιφερειακή Ενότητα, που είναι η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία εντάσσεται στο επίπεδο Α- Επιτήρησης (κίτρινο) και ισχύουν τα μέτρα που προβλέπονται γι αυτό το επίπεδο.

Αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από σήμερα όμως στις 6 το πρωί για τους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Λασιθίου καθώς το επιδημιολογικό τους φορτίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένο και επικίνδυνο. Η επιδημιολογική εικόνα των πέντε αυτών περιοχών, όπως είπε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κάνει αναγκαία τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τις "κόκκινες" περιοχές, προκειμένου να αναστραφεί η πορεία εξάπλωσης του ιού.

Πιο συγκεκριμένα στις περιοχές αυτές από σήμερα:

- Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

- Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

- Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης. Τα δημοτικά σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους δήμους Μυκόνου και Θήρας, μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

- Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους δήμους αυτούς - η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους θα επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

- Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

- Δεν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

- Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Ακόμη, στις πέντε αυτές περιοχές, όπως και στις "κόκκινες" περιοχές συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής:

- Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.

- Παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία των χώρων πολιτισμού.

Παράλληλα, τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Ανακατατάξεις επίσης υπάρχουν και στο επίπεδο Β- Αυξημένου Κινδύνου του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας ο οποίος από σήμερα στις 6 το πρωί διαμορφώνεται διαφορετικά. Συγκεκριμένα στις κόκκινες περιοχές ανήκουν:

- Ο Δήμος Εορδαίας, ο δήμος Θηβαίων, ο δήμος Τανάγρας, ο δήμος Σπάρτης, ο δήμος Ζακύνθου, η περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο δήμος Ρεθύμνης, ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και, ο Δήμος Τεμπών.

Στις περιοχές αυτές που εντάσσονται στο "κόκκινο" ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

- Aπαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 18:00 μέχρι τις 05:00 το πρωί

- Λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away και λειτουργία καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού (click-in-a-shop) και με 1 άτομο ανά 25τ.μ.

- H λειτουργία των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών, καθώς και των Γυμνασίων πραγματοποιείται δια ζώσης, ενώ στα Λύκεια ισχύει η τηλεκπαίδευση.

-Παράλληλα, η πραγματοποίηση λειτουργιών στις εκκλησίες θα πραγματοποιείται με ανώτατο όριο πιστών τα 9 άτομα και συγκεκριμένα έναν πιστό ανά 25 τ.μ.

- Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά τις Κυριακές.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται οριζόντια σε όλη την Επικράτεια είναι τα εξής:

Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

24ωρος περιορισμός κυκλοφορίας με χρήση SMS στο 13033 μόνο για έξι (6) λόγους

Απαγόρευση μετακίνησης μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων

Απαγόρευση ιδιωτικών συναθροίσεων

Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό (εκ περιτροπής, τηλεργασία) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Τηλε-εκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ανοιχτά τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες (εξαιρούνται οι δήμοι Χαλκιδέων, Πατρέων, Αγίου Νικολάου της Π.Ε Λασιθίου)

Λειτουργία Ανώτατων Δικαστηρίων και Ειδικών Δικαστηρίων (εξαιρούνται οι δήμοι Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου της Π.Ε Λασιθίου)

Λειτουργία Super League 1 & 2, Basket League, Volleyball League

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ