Μ. Λογοθέτης: Κανένας κίνδυνος μόλυνσης από μόλυβδο για εργαζόμενους και διαμένοντες στο Μαυροβούνι

Αναλυτική συζήτηση με τους εκπροσώπους ΜΚΟ και φορέων για τα αποτελέσματα της έρευνας στην προσωρινή δομή του Μαυροβουνίου είχαν ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και ο Προϊστάμενος του τμήματος Γεωχημείας και Περιβάλλοντος της ΕΑΓΜΕ

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Μάνος Λογοθέτης και ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων Ευάγγελος - Απόστολος Κωνσταντίνου ενημέρωσαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέλη ΜΚΟ και φορείς για τα αποτελέσματα της μελέτης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για τα επίπεδα μόλυβδου στο Προσωρινό Κέντρο Μαυροβουνίου.

Εκ μέρους του ΕΑΓΜΕ, ο Δρ. Αλέξανδρος Λιακόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Γεωχημείας και Περιβάλλοντος του ΕΑΓΜΕ, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών και ανέλυσε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε ο ίδιος και η επιστημονική του ομάδα στο Μαυροβούνι.

Οι κ.κ. Λογοθέτης και Λιακόπουλος επανέλαβαν ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία των διαμενόντων και των εργαζομένων στο Προσωρινό Κέντρο Μαυροβουνίου. Υπογράμμισαν ότι το επίπεδο μόλυβδου στα 11 από τα 12 δείγματα είναι πολύ χαμηλό - κάτω από τα όρια για τις κατοικημένες περιοχές - ενώ το μοναδικό δείγμα με οριακές τιμές είναι εκτός της κατοικημένης περιοχής.

Επιπλέον, ο κ. Λογοθέτης ανέλυσε τα πρόσθετα μέτρα για την προστασία των διαμενόντων, ενώ οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ ενημερώθηκαν ότι μετά το πέρας των εργασιών, η επιστημονική ομάδα του ΕΑΓΜΕ θα επιστρέψει για νέα συλλογή δειγμάτων.

Οι ΜΚΟ που κλήθηκαν και συμμετείχαν στην συζήτηση ήταν: Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κέντρο Διοτίμα, ActionAid Ελλάς, ECHO100PLUS, Fenix-Humanitarian Legal Aid, HIAS Ελλάδας, Legal Centre Lesvos, Lesvos Solidarity, Odyssea, Samos Volunteers, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός , Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες (GCR), International Rescue Committee (IRC), HOME FOR ALL, Γιατροί του Κόσμου (MDM), PRAKSIS , Καριτας ΕΛΛΑΣ/ Caritas HELLAS, ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, Watershed , Eurorelief HELLAS, Refugee 4 Refugees (R4R), BRF, KITRINOS HEALTHCARE , CMA EODY SUPPORT, MOVEMENT ON THE GROUND, ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Οι ΜΚΟ που κλήθηκαν να ενημερωθούν αλλά δε συμμετείχαν στη συζήτηση, ήταν οι Δράση για την Εκπαίδευση, Human Rights 360, Terre des Hommes, ενώ Θάλασσα Αλληλεγγύης και Equal Rights Beyond Border ούτε συμμετείχαν, ούτε απάντησαν στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αιτούντων Άσυλο κ. Μάνου Λογοθέτη.

Στη διαδικτυακή συζήτηση έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι φορέων, όπως ο Διοικητής του ΚΥΤ Μαυροβουνίου Νικόλαος Μπαμπάκος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας , του ΕΟΔΥ, της UNICEF , International Organisation for Migration, MSF, UNHCR, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Human Rights Watch, Swiss Humanitarian Aid.