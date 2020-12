Ο νέος ρόλος των εταιρικών γραμματέων - ημερίδα στις 13 Ιανουαρίου

Ημερίδα με τίτλο " Ο καινοτόμος ρόλος των εταιρικών γραμματέων" (The Changemaker Role of the Company Secretary) πραγματοποιείται την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, στη Βρετανική Κατοικία, με περιορισμένες θέσεις στο ακροατήριο αλλά και δυνατότητα παρακολούθησης, με ζωντανή μετάδοση webcast.

Η εκπαιδευτική ημερίδα οργανώνεται από την Better Future και προσφέρει αναλυτική ενημέρωση για την αποστολή, το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις προοπτικές για μια υψηλή θέση ευθύνης στην εταιρική διακυβέρνηση. Ο διακριτικός αλλά κρίσιμος, ισχυρός ρόλος των εταιρικών γραμματέων, αναδεικνύεται όλο και περισσότερο καθώς οι ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης υιοθετούνται από Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και την εθνική νομοθεσία πολλών κρατών όπως το νέο καθεστώς που ισχύει πλέον στην Ελλάδα.

Η αποστολή των εταιρικών γραμματέων αναβαθμίζεται σε ρόλο "υπεύθυνου διακυβέρνησης" των εταιρειών συνδέοντας το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκτελεστική διοίκηση. Εξελίσσεται σε κρίσιμο κρίκο όσον αφορά την διαμόρφωση εταιρικής στρατηγικής αλλά και στην αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Η κεντρική εισήγηση για το ρόλο των εταιρικών γραμματέων και τις νέες ευκαιρίες δυναμικής καριέρας, θα γίνει από την Erika Percival, Ιδρυτή και Διευθύνουσα σύμβουλο της BeyondGovernanceLimited. Η ομιλήτρια έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα, εντυπωσιακή σταδιοδρομία σε εταιρείες εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια.

Ακολουθεί συζήτηση με διακεκριμένους εταιρικούς γραμματείς μεγάλων ελληνικών εταιρειών. Συμμετέχουν οι:

- Πάνος Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

- Βένια Παπαθανασοπούλου, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας και Εταιρικός Γραμματέας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

- Ελένη Παπαπάνου, Εταιρικός Γραμματέας, Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ.

- Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, AlphaBank.

Πληροφορίες για την ημερίδα στο τηλέφωνο +30 2114110900 ή www.betterfuture.gr

Εγγραφές: https://www.eventora.com/en/Events/the_changemaker_role_of_the_co-4?slug=the_changemaker_role_of_the_co-4