Υπέρ του εμβολιασμού το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του 2020, τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς αποφάσισαν να προτείνουν στην κυβέρνηση μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας, της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, υπό το κράτος εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών. Το κύριο χαρακτηριστικό των τεκμηριωμένων προτάσεων είναι η πραγματική πρόκληση για στήριξη την επόμενη μέρα της πανδημίας η οποία, αργά ή γρήγορα, θα έρθει εντός του επόμενου έτους.

Στη συνεδρίαση του Ε.Β.Ε.Π., εξετάστηκαν βασικές παράμετροι του προϋπολογισμού του 2021, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, και επισημάνθηκε πως ο προϋπολογισμός που βρίσκεται στη δίνη της πανδημίας, ενδεχομένως, να αναθεωρηθεί προς το δυσμενέστερο, πριν βελτιωθεί, μετά την έξαρση της επιδημιολογικής κρίσης και το παρατεταμένο 2ο lockdown, μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2021. Οι ραγδαίες αρνητικές εξελίξεις, το βέβαιο είναι πως δυσκολεύουν και παρατείνουν το διάστημα που απαιτείται για την αντιστροφή της διψήφιας ύφεσης στην ελληνική οικονομία. Το εμβόλιο που θα επαναφέρει τη δημόσια υγεία στον πληθυσμό, η εισροή ευρωπαϊκών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η συνέχιση της ρήτρας διαφυγής από το ασφυκτικό πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας είναι το βασικό τρίπτυχο, που στηρίζει μία συγκρατημένη αισιοδοξία.

Το Ε.Β.Ε.Π. τάσσεται υπέρ του σχεδιασμού με την κυβέρνηση ενός "μορατόριουμ" οφειλών και πληρωμών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία και τα lockdown, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα συνέχισης των μέτρων στήριξης και, μάλιστα, με ορίζοντα πέραν του πρώτου εξαμήνου του 2021, καθώς οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έχουν μεγεθυνθεί και μετατεθεί χρονικά. Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., χωρίς να αδικούνται οι συνεπείς και ενήμερες επιχειρήσεις, προτείνει στην κυβέρνηση πρόσθετα και άμεσα μέτρα για την οικονομική ανακούφιση, κυρίως όσων επιχειρήσεων δεν θα ανοίξουν τις ημέρες των εορτών, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει μέτρο που να αναπληρώνει τις απώλειες μιας κλειστής επιχείρησης, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν ελάχιστα, εφικτά και άμεσα μέτρα στήριξης που, έστω και προσωρινά, μπορούν να βοηθήσουν.

Συγκεκριμένα:

• Προτείνεται, στην 1η, 2η και 3η επιστρεπτέα προκαταβολή να προβλέπεται με αναδρομική ισχύ η επιστροφή του 50% των κρατικών δανείων σε 145.000 επιχειρήσεις.

• Προτείνεται η ένταξη των φυσικών προσώπων μελών εταιρειών στα μέτρα προστασίας και στήριξης με αναστολές πληρωμών δόσεων και ευνοϊκής αντιμετώπισης από τα τραπεζικά ιδρύματα.

• Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο ΕΛΑ που τηρείται στον ΟΑΕΔ και τροφοδοτείται αυτοτελώς κάθε μήνα μέσω των εισφορών, ώστε να δοθεί επίδομα ιδιότυπης ανεργίας. Ο λογαριασμός ειδικού σκοπού υπάρχει ακριβώς για παροχή αλληλεγγύης σε ελεύθερους επαγγελματίες.

• Προτείνεται η διευθέτηση του Δώρου Χριστουγέννων στις 21 Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη.

• Προτείνεται η δυνατότητα χρήσης των ΚΑΔ 57.16.11 για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές πωλήσεις και 47.19.10 για παραδόσεις κατ’οίκον, από όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής. Όπως μάλιστα έγινε γνωστό από τη ΓΓ Εμπορίου, και οι δύο κωδικοί είναι ανοιχτοί.

Το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί αναγκαίο να προβλεφθούν πρόσθετες οικονομικές ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, σύμφωνα άλλωστε και με την έκθεση Πισσαρίδη, προβλέπει την ανάγκη για αλλαγές εκ βάθρων στα φορολογικά βάρη και την ανακατανομή φόρων. Στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας, γιατί η κινητικότητα της αγοράς, άρα και της οικονομίας, εξαρτάται από την ύπαρξη και επιβίωση των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Το ζητούμενο είναι οι νέες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικονομίας, να καλυφθούν χωρίς καθυστερήσεις, σχεδόν εξ ολοκλήρου από την εισροή πόρων από τα κοινοτικά ταμεία και να κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία.

Όσον αφορά στον νέο χωροταξικό και πολεοδομικό νόμο, επισημάνθηκε πως χρήζει βελτιώσεων. Μάλιστα, τονίστηκε ότι δεν ασχολείται επιμελώς με τη βιομηχανία και τις εμπορικές χρήσεις, γεγονός που ενέχει κινδύνους να δημιουργηθούν εκ νέου προβλήματα, ενώ παραμένουν και οι ασάφειες ως προς τα logistics. Το Δ.Σ. έκρινε ότι χρήζουν αποσαφήνισης θέματα που αφορούν στα logistics, καθώς επίσης και τη διετή αναστολή της εφαρμογής του νόμου για τη βιομηχανία και τα logistics, ώστε, όποιος έχει αγοράσει γη, να προλάβει να οικοδομήσει με τους υφιστάμενους όρους δόμησης. Όσον αφορά στο Μητροπολιτικό Σχέδιο Αττικής, το οποίο καταλαμβάνει το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής χαρακτηρίστηκε "φιλικότερο" προς το επιχειρείν, ωστόσο επισημάνθηκε πως και αυτό χρήζει βελτιώσεων.

Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. ενέκρινε ομόφωνα, συμφωνία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά για μια εξπρές ενημερωτική καμπάνια του click away, με ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, ώστε να εκμεταλλευτούν οι ΜμΕ του λιανεμπορίου την προσωρινή τακτική πωλήσεων της "υβριδικής" λειτουργίας με θέμα: "Σε αυτές τις γιορτές, κάνε...click away στην αγορά του Πειραιά". Κατά τη περιόδο των εορτών, το Επιμελητήριο θα είναι, επίσης, χορηγός στις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά, που θα βοηθήσουν στην τόνωση της click away κατανάλωσης και του Πειραϊκού εμπορίου, με "παράδοση εκτός". Κυρίως, όμως, το Ε.Β.Ε.Π. θα συμμετάσχει δυναμικά,με δωρεές από πολλές επιχειρήσεις-μέλη του, στον "Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας" που διοργανώνει η Πειραϊκή Εκκλησία, στις 21 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι στο επίκεντρο της συνεδρίασης για τις εξελίξεις που δρομολογούνται από την έλευση του εμβολίου, τόσο για την δημόσια υγεία, όσο και την οικονομία, το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., εξέπεμψε σαφές μήνυμα προς το κοινωνικό σύνολο καθώς, με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη, τα μέλη του θα εμβολιαστούν με το εμβόλιο κατά του COVID-19. Στην επιστροφή της κανονικότητας που επιζητούμε ως κοινωνία, αλλά και ως οικονομία, κρίνεται απαραίτητη η συμβολή όλων μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, δήλωσε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, και ευχήθηκε Καλές Γιορτές, με υγεία, στις οικογένειες όλων των μελών του Δ.Σ., των επιχειρήσεων και όλων των στελεχών του Επιμελητηρίου.