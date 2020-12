Νέα NAVTEX από την Άγκυρα μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Σε νέα παράνομη NAVTEX για άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου προχώρησε η Τουρκία, λίγες μόλις μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής όπου είναι πολύ πιθανό να συζητηθούν κυρώσεις σε βάρος της.

Σύμφωνα με τη NAVTEX που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν την 20η Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, η τουρκική NAVTEX αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1507/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-12-2020 11:29)

TURNHOS N/W : 1507/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, FROM 090500Z DEC 20 TO 100700Z DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100800Z DEC 20.