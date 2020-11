Η Τουρκία με τρεις νέες NAVTEX ζητά εκ νέου αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Στην έκδοση τριών NAVTEX προχώρησε τη Δευτέρα το μεσημέρι η Άγκυρα εγείροντας εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, σε μια κίνηση που έρχεται σε αντίθεση με την κίνηση εξομάλυνσης των εντάσσεται που σηματοδότησε η αποχώρηση του Ορούτς Ρέις από το Αιγαίο μετά από σχεδόν ενάμιση μήνα παράνομων ερευνών.

Ειδικότερα, η Άγκυρα με τις νέες NAVTEX ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των Ψαρών, της Λήμνου, του Αη Στράτη και της Λέσβου επικαλούμενη τη Συνθήκη της Λωζάνης, καθώς και της Τήλου και της Χάλκης, επικαλούμενη τη Συνθήκη των Παρισίων.

TURNHOS N/W : 1491/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-11-2020 15:40)

TURNHOS N/W : 1491/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA63-256/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PSARA ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 031100Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1490/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-11-2020 15:39)

TURNHOS N/W : 1490/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA62-255/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS, AYA EVSTRATIOS AND LESBOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 041100Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1489/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-11-2020 15:37)

TURNHOS N/W : 1489/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA32-731/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PISCOPIS (TILOS) AND CALKI ISLANDS SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 011100Z DEC 20.