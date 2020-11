Κινέζα πρέσβης: Βλέπω κάποιες υποσχόμενες εξελίξεις για τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας το 2021

"Η Ελλάδα, θα είναι επενδυτικός προορισμός για τις κινέζικες επιχειρήσεις μετά τον Covid-19" όπως υπογράμμισε η πρέσβης της Κίνας, Τσανγκ Τσιγιουέ στην χθεσινή διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: "Η Ελλάδα, ένας αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη μετά το Covid-19" που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU) και το Hellenic Trade Council (HETCO).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου, η πρέσβης σημείωσε ότι: "Ο Covid-19 και η μάχη κατά του ιού, μας θυμίζει ξεκάθαρα ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας. Είναι μία αφύπνιση προς όλες τις χώρες ότι πρέπει να δουλεύουν ενωμένες και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις ως μία κοινότητα.

Σε αυτό το πνεύμα, η Κίνα είναι ανοιχτή προς συνεργασία.

Η αναπτυξιακή φιλοσοφία της Κίνας για τα επόμενα χρόνια θα προσανατολίζεται προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης θα παρουσιαστεί που θα έχει να κάνει τόσο με την ενίσχυση των εισοδημάτων και της κατανάλωσης των νοικοκυριών, όσο και με την ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου.

Για να εφαρμόσει αυτό το μοντέλο οικονομίας, η Κίνα θα προωθήσει περεταίρω τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική αγορά της και την καινοτομία στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Η Κίνα θα ανοίξει τις πόρτες της στον κόσμο.

Οι κινέζικες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να επενδύσουν στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στη συνεργασία με την Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα θα είναι επενδυτικός προορισμός για τις κινέζικες επιχειρήσεις μετά τον Covid-19.

Η Κίνα και η Ελλάδα έχουν παραδοσιακά καλές σχέσεις. Οι δύο χώρες δουλεύουν πάντα για την ενδυνάμωση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Συνεργασίας.

Οι δύο νέες πλατφόρμες της Belt και της Road και η συνεργασία Κίνας-CEEC άνοιξαν έναν δρόμο για νέες ευκαιρίες και πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η win-win συνεργασία μας στο λιμάνι του Πειραιά. Χάρη στις κοινές μας προσπάθειες, μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα 10 χρόνων, έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και το 4ο μεγαλύτερο στην Ευρώπη, δημιουργώντας περίπου 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Και, είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να δεχθεί την πρόκληση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, ώστε να υπάρξει αναδιάρθρωση της οικονομίας. Τον προηγούμενο χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει πολλά αποφασιστικά βήματα ώστε να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται πολύ ευνοϊκά τόσο από Κινέζους όσο και γενικότερα από διεθνείς επενδυτές.

Η Ελλάδα και η Κίνα προέρχονται και οι δύο από αρχαίους πολιτισμούς. Έχουμε ξεπεράσει και οι δύο λαοί κρίσεις όλων των ειδών. Είμαστε δυνατοί και άνθρωποι που ψάχνουμε τις ευκαιρίες πίσω από κάθε δυσκολία. Μία ελληνική παροιμία λέει "ουδέν κακόν αμιγές καλού". Υπάρχει μία παρόμοια κινέζικη παροιμία που λέει "η κρίση συχνά έρχεται με ευκαιρίες".

Κοιτώντας μπροστά, στο έτος 2021, βλέπω κάποιες υποσχόμενες εξελίξεις για τις σχέσεις Ελλάδας-Κίνας. Οι δύο χώρες μας θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις συμφωνίες που υπογράφηκαν από τους αρχηγούς των κρατών μας, κατά την επίσκεψή του κ. Μητσοτάκη πέρσι στη Σαγκάη.

Τον επόμενο χρόνο η Ελλάδα θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την Ανεξαρτησία της. Το 2021 έχει οριστεί επίσης ως η ελληνο-κινέζικη χρονιά πολιτισμού και τουρισμού.

Θα εξερευνήσουμε την περεταίρω συνεργασία όχι μόνο στους παραδοσιακούς τομείς όπως η ναυτιλία, οι μεταφορές, η ενέργεια, ο αγρο-διατροφικός τομέας και ο τουρισμός, αλλά και σε καινούριους τομείς όπως οι υπηρεσίες, η πράσινη ενέργεια, η καινοτομία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι έξυπνες υποδομές και η υγεία.

Αναμένω ότι η συνεργασία μας θα είναι λαμπρή κι εποικοδομητική".

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσα στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας.

Τόνισε ότι "δουλεύουμε με σχέδιο, μεθοδικότητα, χαμηλούς τόνους και χωρίς υπερφίαλες υποσχέσεις και επεσήμανε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα, αφού με τους πόρους που θα εισρεύσουν θα επανέλθουν οι ρυθμοί ανάπτυξης στα προ κορονοϊού επίπεδα".

Ο υπουργός στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο πλάνο έργων συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ που έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση, επενδύοντας σε παραγωγικούς τομείς που έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστή για την οικονομία.

Με δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε: "Η Κίνα αποτελεί έναν από τους μεγάλους στρατηγικούς επενδυτές στην Ελλάδα. Η κυβέρνησή μας βρίσκεται σε εξαιρετικά καλή συνεργασία με τις κινεζικές αρχές και ενθαρρύνει τις επενδύσεις.

Και για τις κινέζικες τράπεζες που θέλουν να έρθουν και να ανοίξουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα και για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα που αδειοδοτήσαμε στην Κρήτη και για τις μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό.

Δεν είναι μόνο η COSCO, είναι πολλές άλλες επενδύσεις και είναι πολύ ευπρόσδεκτες. Φυσικά, πάρα πολλές παγώσανε και έμειναν πίσω λόγω της πανδημίας. Ευελπιστούμε ότι μόλις περάσει η πανδημία θα ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε".

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με έμφαση στην εξυγίανση της δημοσιονομικής διαχείρισης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, θωράκισαν την οικονομία της χώρας, με αποτέλεσμα να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο κ. Σμυρλής αναφέρθηκε επίσης στην ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού στη ΝΑ Ευρώπη, παρουσιάζοντας τους 8 κλάδους δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένες ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές. Ο κ. Σμυρλής, τέλος, τόνισε ότι, τόσο το παγκόσμιο δίκτυο των Αρχών του υπουργείου Εξωτερικών, όσο και το Enterprise Greece, είναι πάντοτε έτοιμα να διευκολύνουν την προώθηση και πραγματοποίηση τόσο επενδύσεων όσο και επιχειρηματικών συνεργασιών στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) και μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ, καθηγητής Χάρης Λαμπρόπουλος, δήλωσε:

"Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η μετά την πανδημία εποχή αναδεικνύει και δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η ΕΑΤΕ, το πρώην ΤΑΝΕΟ, ως επενδυτικός βραχίονας και το Sovereign Fund-of-Funds της Ελλάδας, είναι ο φορέας εκείνος, που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του έχει ως στόχο την υποστήριξη επενδύσεων και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων (venture capital & private equity) σε τομείς αιχμής με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, την εξωστρέφεια και την απασχόληση.

Καλωσορίζουμε, ενθαρρύνουμε και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε με αποτελεσματικότητα και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία νέα επενδυτικά κεφάλαια από την Κίνα με αμοιβαία οφέλη και συνέργειες".

Τέλος, στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος ανέφερε μεταξύ άλλων: "Μέχρι τώρα, τομείς όπως της ναυτιλίας και των ναυπηγοεπισκευών, των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο γόνιμων συνεργασιών με την Κίνα, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες και σε μια σειρά από αναδυόμενους τομείς.

Η ναυτιλία, οι υποδομές και οι υπηρεσίες μεταφορών -με έμφαση στους λιμένες και τα σιδηροδρομικά δίκτυα- η εφοδιαστική αλυσίδα και η διακίνηση φορτίων συνεχίζουν να παρέχουν πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και επιχειρηματικές συνεργασίες.

Υπάρχει, παράλληλα, ο τομέας της ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες και τις εναλλακτικές πηγές, όπως για παράδειγμα η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα.

Υπάρχει ο τομέας των κατασκευών και των μεταλλευμάτων, στον οποίο η χώρα μας διαθέτει ένα εξαιρετικό δυναμικό εξωστρεφών επιχειρήσεων.

Σημαντικές ευκαιρίες παρουσιάζει και ο αγροτοδιατροφικός τομέας, στον οποίο η Ελλάδα επίσης διαθέτει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για ποιοτικά, υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα.

Ο τουρισμός, επίσης, παραμένει ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα υπερέχει συγκριτικά. Η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο και αναμένει ταχεία ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης, μετά το τέλος αυτής της κρίσης. Η υλοποίηση εμβληματικών επενδύσεων, όπως αυτή που ξεκίνησε στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, το σχέδιο αναβάθμισης της αθηναϊκής ριβιέρας, αλλά και μια σειρά από project αποκρατικοποιήσεων σε τουριστικές περιοχές της χώρας, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες και μεγάλης κλίμακας επενδύσεις.

Τέλος, ένας τομέας που αναπτύσσεται σήμερα ταχύτατα στην Ελλάδα, είναι αυτός της τεχνολογίας. Αξιοποιώντας πλεονεκτήματα όπως το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της, η χώρα μας εξελίσσεται δυναμικά σε κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή, προσελκύοντας μεγάλες επενδύσεις από διεθνείς εταιρίες".

