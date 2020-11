Τηλεδιάσκεψη της Γ. Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζ. Πάιατ

Τηλεδιάσκεψη με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, είχε η πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων που πραγματοποιεί η Επιτροπή με εκπροσώπους ξένων χωρών.

Η πρόεδρος παρουσίασε το έργο της Επιτροπής καθώς και το Νομισματικό της Πρόγραμμα που ανακοινώθηκε την Πέμπτη (12/11). Αναφέρθηκε, επίσης, στις πολυάριθμες προτάσεις για την επέτειο που προέρχονται από τις ΗΠΑ και ζήτησε από τον κ. Πάιατ να εντάξει τις δράσεις της πρεσβείας του στο Εθνικό Ημερολόγιο Δράσεων.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε σε δράσεις που προτίθεται να κάνει η αμερικανική πρεσβεία, ενώ και τα δύο μέρη συμφώνησαν στην ύπαρξη καλής βάσης συνεργασίας, λόγω των πολύ καλών σχέσεων των δύο χωρών, και στην ύπαρξη συνεργιών που πρέπει να αναδειχθούν.

Τόσο η πρόεδρος όσο και ο κ. Πάιατ αναφέρθηκαν, επίσης, στην πολύ δραστήρια ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, ενώ και οι δύο συμφώνησαν να συνεχιστεί η επικοινωνία και η ανταλλαγή ιδεών και προγραμμάτων για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων και των δυο πλευρών.

.@GAngelopoulou and the @Greece_2021 team have terrific plans for celebrating 200 years of Greek independence! Great discussion today about how the U.S. Embassy will join celebrations and help tell the incredible story of U.S.-Greek friendship, from 1821 to today. pic.twitter.com/10PwVsDlH7