Περιορισμός μετακινήσεων από σήμερα σε όλη την Ελλάδα από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί

Περιορίζονται από σήμερα οι μετακινήσεις των πολιτών στις απολύτως αναγκαίες από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Από σήμερα οι μετακινήσεις που θα επιτρέπονται σε όλη την επικράτεια από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα είναι αυστηρά και μόνο για λόγους εργασίας, εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας και συνοδείας των κατοικίδιων ζώων των πολιτών σε κοντινή απόσταση από την κατοικία. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξακολουθεί να απαιτείται η αποστολή SMS προς το 13033 σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους υγείας (sms με κωδικό 1) ή συνοδείας κατοικίδιου ζώου (sms με κωδικό 6), καθώς και η βεβαίωση εργαζομένου σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους εργασίας.

Όσον αφορά την τηλεργασία από σήμερα κάθε οργανισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούται να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.

Επιπλέον συστήνεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα κριτήρια, μειώνοντας στον απολύτως απαραίτητο αριθμό τους παρουσιαστές εκπομπών και τους προσκεκλημένους που βρίσκονται στο στούντιο.

Παράλληλα κατά τις ώρες 21.00 - 05.00, επιτρέπονται τόσο οι υπηρεσίες παράδοσης κατ' οίκον (delivery) όπως και η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away). Σχετικά με την παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) τονίζεται ότι ναι μεν συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελή λόγο μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι το κυνήγι και το ψάρεμα δεν επιτρέπονται.

Ακόμη, η ατομική άθληση δεν αφορά την άθληση/προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων, αλλά αυστηρά και μόνο την ατομική άθληση σε συνθέσεις έως 3 άτομα, ενώ έχει απευθυνθεί σύσταση η άσκηση να πραγματοποιείται κατά προτίμηση κοντά στην οικία των πολιτών.

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις επιτρέπονται για μετάβαση από και προς την εργασία ή συνοδεύοντας το παιδί στο σχολείο, αλλά και για λόγους έκτακτης ανάγκης.

Η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη, η οποία εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη. Αν για οποιονδήποτε λόγο είτε επειδή υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τότε μπορεί να ισχύσει και η βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr.

Για τα νομικά πρόσωπα η βεβαίωση παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επιχειρηματίες από τους ίδιους.

Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με την αποστολή SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ' εξαίρεση μετακίνησης που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Από τις 5 το πρωί μέχρι τις 21.00 οι μετακινήσεις επιτρέπονται για του παρακάτω λόγους:

1. Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 1.

2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. Σε αυτή την περίπτωση στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 2.

3. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης, καθώς και μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 3.

4. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και για μεταφορά συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού από και προς τον τόπο εργασίας του, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη, ή συνοδεία μαθητού στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις (παροχή βοήθειας, μεταφορά συζύγου ή συγγενούς στην εργασία του και συνοδεία μαθητή), αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 4.

5. Μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπεται από τον νόμο ή για μετάβαση γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 5.

6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαία απόστασης του ενάμισι (1,5)μέτρου. Καθώς και μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. Στις περιπτώσεις αυτές, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 6.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 21.00 έως τις 5 το πρωί οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους υγείας (SMS με κωδικό 1), για συνοδεία κατοικίδιου ζώου (sms με κωδικό 6), καθώς και για λόγους εργασίας με βεβαίωση εργαζομένου.

Τέλος τα σούπερ μάρκετ θα κλείνουν στις 20:30 από τη Δευτέρα, και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου δεν θα ανοίξουν.

Σήμερα θα λειτουργήσουν μέχρι τις 21:00 και το Σάββατο κανονικά μέχρι τις 20:00. Το μέτρο θα ισχύσει κατά τη διάρκεια του lockdown.