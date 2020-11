Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έδωσε το "πράσινο φως" για τη διάσωση του ελληνικού Ορφανοτροφείου στην Πρίγκηπο

Στην Πρίγκηπο, το μεγάλο νησί των Πριγκηπονήσων στην Κωνσταντινούπολη, ένα τεράστιο πενταώροφο ξύλινο κτίριο ξεπροβάλει επιβλητικό μέσα από το πυκνό δάσος, σε μία μικρή κορυφή, λίγο πριν τον λόφο του Άη-Γιώργη του Κουδουνά. Είναι εγκαταλελειμμένο, ερειπωμένο και βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολική κατάρρευση. Μάλιστα, ντόπιοι τσοπάνηδες έχουν εγκατασταθεί στο εσωτερικό της έκτασης, η οποία είναι περιφραγμένη. Πρόκειται για το Ελληνικό Ορφανοτροφείο.

Το μεγαλύτερο ξύλινο κτήριο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στον κατάλογο με τα απειλούμενα μνημεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομίας, φαίνεται πως άφησε παγερά αδιάφορες τις τουρκικές αρχές, με αποτέλεσμα να αρχίσει η κατάρρευσή του, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ανέβηκε στο Τwitter από τον συγγραφέα με έδρα στην Κωνσταντινούπολη Άρι Αμάγια Άκερμανς, πριν από περίπου δύο μήνες.

AND the news is that the collapse of the Prinkipo Greek Orphanage in Buyukada is advancing quickly. Pic is from yesterday (by Dünya Mirası Adalar) pic.twitter.com/ZU9xZNj51C