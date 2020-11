NAVTEX από την Τουρκία: Οι έρευνες του Ορούτς Ρέις γίνονται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα

Με αντι-Navtex και μάλιστα θρασύτατη, απαντά για άλλη μια φορά η Τουρκία, συνεχίζοντας την εμπρηστική συμπεριφορά και την "εξωτερική πολιτική των Navtex".

Με νέα οδηγία που εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας, η Τουρκία διατείνεται ότι τα Ορούτς Ρέις, Τζένγκις Χαν και Αταμάν, πραγματοποιούν σεισμικές έρευνες σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1409/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA72-678/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR FA50-1404/20 IS VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.