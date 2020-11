Πρόστιμα €780.000 το Σαββατοκύριακο για παραβάσεις των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό

Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησαν το πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου lockdown που διανύει η χώρα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 780.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δ.Α. Αθηνών) διενήργησαν την περίοδο 06-08 Νοεμβρίου 2020 συνολικά 181.138 ελέγχους και κατέγραψαν 2.975 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 779.650€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε 29 καταστήματα (x 15 ημέρες).

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (161.352).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν:

1. Μη χρήση μάσκας

2. Μη αποστολή sms

3. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

4. Μη τήρηση των ειδικών κανόνων λειτουργίας σε ΚΥΕ

5. Μη τήρηση κανόνων λειτουργίας λαϊκών αγορών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των μετακινήσεων πεζών και οχημάτων (σταθμοί διοδίων, ΜΜΜ, πλοία, ΕΙΧ και ΕΔΧ) με τους ελέγχους ιδιαίτερα το πρωί του Σαββάτου να έχουν και χαρακτήρα ενημέρωσης των πολιτών για τα νέα μέτρα.

Παράλληλα συνεχίστηκαν όλο το τριήμερο και οι έλεγχοι σε Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (take away, delivery και drive through), καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε προαναγγείλει και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια βάσει της εξέλιξης των επιδημιολογικών δεδομένων και σε συνάρτηση με την πληροφορία από το 1520 και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέγονται από τις υγειονομικές και ελεγκτικές αρχές.

