Tηλεφωνική επικοινωνία Ν.Δένδια με την Αυστραλή ομόλογό του

Tηλεφωνική επικοινωνία με την υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας Μαρίς Πέιν (Marise Payne) πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, η καταπολέμηση των συνεπειών της πανδημίας, περιφερειακά ζητήματα και η συνεργασία Ελλάδας-Αυστραλίας στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I spoke by phone to #Australia FM @MarisePayne. Strengthening bilateral cooperstion, tackling #COVID19 impact, regional issues & 🇬🇷🇦🇺 cooperation in the context of international organizations in focus.