Στις 12 Νοεμβρίου το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας

Tην Πέμπτη12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το 11ο ετήσιο Διεθνές συνέδριο με θέμα: "Refocus, Refresh, Restart”.

Πρόκειται για το σημαντικότερο συνέδριο στην Ελλάδα το οποίο θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο Εσωτερικός Έλεγχος επαναπροσδιορίζει το ρόλο του και βοηθάει στην προετοιμασία των εταιριών να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα που επέφερε η πανδημία.

Φέτος κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισηγήσεις στις οποίες θα αναπτυχθούν:

* Οι συμπεριφορικές προσεγγίσεις και επιρροές που μπορούν να ενδυναμώσουν τη διαφάνεια στο δημόσιο τομέα

* Οι σημαντικοί κίνδυνοι για το 2021 από το European Confederation of Institutes of Internal Αuditing

* Διαφορετικότητα και συμπερίληψη, παράγοντας επιτυχίας

* Πώς επαναπροσδιορίζουμε την ανθεκτικότητα

* H νέα κανονικότητα.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα στελεχώσουν πρόσωπα τόσο από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και από τους άλλους κλάδους της οικονομίας καθώς και από την Δημόσια Διοίκηση.

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται οι κ.κ.: Άγγελος Μπίνης, CIA, CGAP, CFE, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Liz Sandwith, CFIIA Chief Professional Practice Adviser, IIA Αγγλίας & Ιρλανδίας, Jamie Lyion, Head of Business Management, Professional Insights, ACCA, Γιώργος Ραουνάς, Partner KPMG, Naohiro Mouri, CIA, CPA, Executive Vice President & Chief Auditor of American International Group (AIG) 2018-19 Global Chairman of the IIA Board, Dr. Rainer Lenz, Director Corporate Audit Services, Όμιλος SAF-HOLLAND, Wim Rymen, Partner, SAP Transformation, Security & Controls PwC Βελγίου, Leticia Lucas, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), Πρόεδρος IIA Λουξεμβούργου, Μέλος του IIA Global Institute Relations Committee, Κατερίνα Ρόγγα, Principal, RiskAdvisory, Deloitte Ελλάδος, Jenitha John, CIA, QIAL, Πρόεδρος του IIA Global Board, 2020-21.

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελέγχων κα. Βέρρα Μαρμαλίδου με αφορμή το συνέδριο ανέφερε: "Η πανδημία θα μπορούσε να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στους επαγγελματίες, στους οργανισμούς, στην κοινωνία ως σύνολο, με τρόπο που θα μας επιτρέψει να ξαναδούμε κάτω στις ρίζες μας, να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας, να επανεστιάσουμε στις σημαντικές προοπτικές της ζωής και της εργασίας μας ώστε να κάνουμε μία νέα αρχή ως αναγεννημένοι άνθρωποι, επαγγελματίες και οργανισμοί με νέο σκοπό και ιεράρχηση και πιο δυνατοί, με πιο βαθιές ρίζες και πιο ψηλά κλαδιά."

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης και στους κατόχους πιστοποίησης Certified Internal Auditor (CIA) και άλλων διεθνών πιστοποιήσεων θα αναγνωριστούν 5 CPEs.

Μεγάλοι Χορηγοί- Gold: ΔΕΗ, ΟΤΕ, KPMG, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χορηγοί - Silver: DELOITTE, INTERAMERICAN, IATΡΙΚΟΑΘΗΝΩΝ, ELPEDISON, PwC

Xoρηγοί – Βronze: AMID, ATHEX GROUP - Ομιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, EΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕUROBANK, INTRUM, KnR, MAZARS, REFINITIV

Υποστηρικτές: ACCA, ISACA, EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΣΕΔ

Τηλ.: 210 8259 504 | e-mail: info@hiia.gr | www.hiia.gr