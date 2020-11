Χαρδαλιάς: Οι στιγμές είναι κρίσιμες, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας

Αυστηρή έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού απηύθυνε για μια ακόμη φορά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσημης ενημέρωσης από το υπουργείο Υγείας.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, οι στιγμές είναι κρίσιμες και πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις. "Είναι ώρα ευθύνης και για να μην θρηνήσουμε εκατόμβες νεκρών πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Τον επόμενο μήνα έχουμε ένα κρίσιμο στοίχημα. Η Ευρώπη δέχεται επιδημιολογική επίθεση και σαν χώρα και σύστημα υγείας θα κρατήσουμε μόνο αν κρατήσουμε τα μέτρα", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων σημείωσε πως από σήμερα το πρωί έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο γενικό σχέδιο για την ανάσχεση της πανδημίας, ένα σχέδιο δυναμικό που προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες και τις συνθήκες που διαμορφώνονται, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αναφερόμενος στην επιδημιολογική εικόνα που εμφανίζουν οι επιμέρους περιφερειακές ενότητες της χώρας, σημείωσε ότι 46 ΠΕ βρίσκονται σήμερα στο "κίτρινο”, ήτοι στο επίπεδο επιτήρησης, και 26 ΠΕ στο "κόκκινο”, δηλαδή στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου.

Πρόσθεσε δε ότι στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, που βρίσκονται στο "γκρι”, δηλαδή στο επίπεδο συναγερμού”, κρίθηκε αναγκαίο να ληφθεί και πρόσθετα εξειδικευμένα μέτρα. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι αναστέλλονται οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις των εν λόγω περιοχών με το εξωτερικό, ενώ επιτρέπονται οι μετακινήσεις εκτός νομού μόνο για εργασία ή για μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες μετακινήσεις τόνισε ότι για τη μετάβαση στην εργασία απαιτείται βεβαίωση εργοδότη, ενώ γενική για τις μετακινήσεις από τις 05.00 το πρωί έως και τις 21.00 οι μετακινήσεις γίνονται κατόπιν αποστολής SMS στο 13033.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ακόμη ότι αναστέλλεται κάθε αθλητική δραστηριότητα και επιτρέπεται μόνο η προσωπική άσκηση.

Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα τροφίμων, όπως είπε, λειτουργούν μέχρι τις 20.30, ενώ πρόσθεσε ότι σε επιτρέπεται το take away και το drive thru παρά μόνο το delivery.

Επιπλέον, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων έδωσε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις με ταξί και ΙΧ, όπου ισχύει ο κανόνας 1 οδηγός συν 1 επιβάτης, με εξαίρεση περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, π.χ. για ιατρικούς λόγους.

Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε επίσης επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν ραντεβού, καθώς και ότι η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου δεν περιλαμβάνει τη λιανική πώληση πετρελαίου θέρμανσης.

Αναφορικά με τη λειτουργία των χώρων λατρείας, τόνισε ότι οι λειτουργίες θα διεξάγονται χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ στις κηδείες θα επιτρέπεται κατ’ ανώτατο αριθμό 9 άτομα, του πολύ στενού περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι δεν υφίσταται θέμα διασποράς στις σχολικές μονάδες, ωστόσο οι εμπειρογνώμονες αποφάσισαν να εφαρμοστεί η τηλεκπαίδευση και στα Λύκεια, πέρα από τα Πανεπιστήμια.

Τέλος, τόνισε ότι λόγω της αύξησης που καταγράφει το επιδημιολογικό φορτίο στη Μαγνησία, αποφασίστηκε ότι αυτή ανεβαίνει από το "κίτρινο” στο "κόκκινο”.

Καταλήγοντας ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων επεσήμανε ότι απόλυτη προτεραιότητα του κρατικού μηχανσικού είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, τονίζοντας ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες, εάν ενώσουμε όμως τις δυνάμεις μας και ακολουθούμε πιστά τα μέτρα μπορούμε να τα καταφέρουμε.