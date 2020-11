ΝΟΤΑΜ: Νέες ρυθμίσεις για τα αεροδρόμια Θεσσαλoνίκης, Σερρών, Καστοριάς, Κοζάνης

Νέα notam που αφορά προσωρινή απαγόρευση διεθνών και εσωτερικών επιβατικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης "Μακεδονία", από αύριο Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 στις 18:00 έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2020, εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Επίσης, η ΥΠΑ ανακοίνωσε παράταση περιορισμών πτήσεων έως τις 17/11/2020 στα δύο πεδία προσγείωσης αεροσκαφών Σερρών, ενώ αίρονται οι περιορισμοί πτήσεων από τις 3 Νοεμβρίου 2020 για τα περιφερειακά αεροδρόμια Ιωαννίνων "Βασιλεύς Πύρρος", Καστοριάς "Αριστοτέλης" και Κοζάνης "Φίλιππος".

Ειδικότερα:

Η αεροπορική οδηγία για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" προβλέπει ότι όλες οι πτήσεις επιβατών διεθνών και εσωτερικών δρομολογίων (αφίξεις και αναχωρήσεις) αναστέλλονται προσωρινά έως τις 17 Νοεμβρίου 2020, εκτός από τις ουσιώδεις πτήσεις (Essential travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους και για άτομα που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

-Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

-Πτήσεις που εγκρίθηκαν από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους, για κατόχους ειδικής κάρτας ομογενών και για κατόχους με άδεια τόπου κατοικίας στην Ελλάδα (repatriation flights).

-Κρατικές πτήσεις (state flights).

-Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

-Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

-Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

-Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

-Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

-Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

-Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).

-Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).

-Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights).

Παράλληλα, με συμπληρωματική αεροπορική οδηγία επεκτείνονται έως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 τα μεσάνυχτα οι περιορισμοί πτήσεων από τα δύο πεδία προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών (Χορτερό και Εμμανουήλ Παππάς) στην Π.Ε Σερρών.

Όσον αφορά στους περιορισμούς πτήσεων για τα περιφερειακά αεροδρόμια Ιωαννίνων "Βασιλεύς Πύρρος", Καστοριάς "Αριστοτέλης" και Κοζάνης "Φίλιππος", νέα αεροπορική οδηγία προβλέπει ότι θα ισχύουν έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2020 και όχι έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου που προέβλεπε προϋπάρχουσα notam.