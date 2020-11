Παρακολουθήστε το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: "Εργαστήριον η Ελλάς" - Θεσμοί και καταστάσεις που δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821- 2021 o Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση διοργανώνει διεθνές τριήμερο συνέδριο για την επέτειο των 200 ετών από την Παλιγγενεσία του 1821, με θέμα:

"Εργαστήριον η Ελλάς"

- Θεσμοί και καταστάσεις που δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα από την Παλιγγενεσία έως τις ημέρες μας

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 2-4 Νοεμβρίου 2020, διαδικτυακά λόγω των υγειονομικών περιορισμών.

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, δείτε εδώ:

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η Ελλάδα 1821-2021 ως "εργαστήριο" στο οποίο δοκιμάζονται θεωρίες, έννοιες, θεσμοί και καταστάσεις η εφαρμογή των οποίων επεκτείνεται στη συνέχεια σε άλλες χώρες.

Στο τριήμερο Συνέδριο μετέχουν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες που θα καλύψουν με εισηγήσεις και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας τις παρακάτω επιμέρους θεματικές:

Η ελληνική Παλιγγενεσία και τα εθνικά κράτη στη νοτιοανατολική Ευρώπη

Πρώιμη εγκαθίδρυση και δοκιμασίες της δημοκρατικής αρχής

Η Ελλάδα ως δοκιμαστήριο της αυτοκεφαλίας των εθνικών ορθοδόξων εκκλησιών

Η Ελλάδα μεταξύ των μεγάλων πολέμων: από τους Βαλκανικούς ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1912-1940)

Η Ελλάδα ως δοκιμαστήριο του εθνικού φαινομένου

Η Ελλάδα ως δοκιμαστήριο ευρωατλαντικών θεσμών

Δανειστές και επόπτες, βοήθεια και εξάρτηση

Στο συνέδριο μετέχουν ως κεντρικοί ομιλητές, συντονιστές/ συντονίστριες ή εισηγητές/ εισηγήτριες (με αλφαβητική σειρά) οι :

Νίκος Αλιβιζάτος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πέτρος Βασιλειάδης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας, ΑΠΘ

Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ελπίδα Βόγλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Γιάννης Βούλγαρης, Ομότιμος καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Michael Cox, Emeritus Professor, IR LSE and a Senior Fellow, LSE IDEAS

Κατερίνα Γαρδίκα, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ

Βασίλης Γούναρης, Καθηγητής, Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων, Πρόεδρος, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Νικηφόρος Διαμαντούρος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πολιτικός Επιστήμονας

Ανδρέας Κακριδής, Oικονομικός Iστορικός, Επίκουρος Καθηγητής ΙονίουΠανεπιστημίου

Στάθης Καλύβας, Μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας,Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Ειρήνη Καραμούζη, Senior Lecturer, University of Sheffield

Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, Ομότιμος Καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ελισάβετ Κοντογιώργη, Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

Μανόλης Κούμας, Διδάκτωρ Ιστορία, ΕΚΠΑ

Κώστας Κωστής, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ηλίας Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οικονομικών, London Business School, research fellow, Centre for Economic Policy Research

Έφη Πενταλιού, Fellow, LSE IDEAS, Λονδίνο

Βασίλης Ράπανος, Οικονομολόγος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Κώστας Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ΕΚΠΑ

Σωτήρης Ριζάς, Διευθυντής Ερευνών ΚΕΙΝΕ, Ακαδημία Αθηνών

Jacob Soll, Professor of history and accounting at the University of Southern California

Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια, Διοικητική Επιστήμη και Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ

Γιάννης Στεφανίδης, Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας, ΑΠΘ.

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονία

Denis Vovchenko, Associate Professor, History, Northeastern State University,

Odd Arne Westad, Elihu Professor of History and Global Affairs at Yale University

Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Θεωρίας Θεσμών/ΕΚΠΑ & Διευθυντής Ερευνών/ΚΕΦίΜ

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής, Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμο, τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Διονύσης Χουρχούλης, διδάσκων Ιστορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Τρόποι παρακολούθησης του Συνεδρίου:

Το Συνέδριο μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω

Youtube καιFacebook Live

Καθώς και από τις σελίδες:evenizelos.gr &ekyklos.gr

Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις για κάθε κύκλο συζήτησης,

πριν ή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, μέσω:



mailto:ekyklos.gr@gmail.com" target="_blank">mailto:ekyklos.gr@gmail.com" target="_blank">mailto:ekyklos.gr@gmail.com">ekyklos.gr@gmail.com&mailto:info@ekyklos.gr" target="_blank">mailto:info@ekyklos.gr" target="_blank">mailto:info@ekyklos.gr">info@ekyklos.gr