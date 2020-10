Σμύρνη: "Περίπου 20 κτίρια" έχουν καταρρεύσει από τον ισχυρότατο σεισμό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.18

Εικόνες από κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί βαρύτατες ζημιές στη Σμύρνη από τον ισχυρότατο σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή βόρεια - βορειοδυτικά της Σάμου, πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον 6 κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει στις συνοικίες Μπορνόβα και Μπαϊρακλί.

Ο Bugra Gokce, γενικός γραμματέας του μητροπολιτικού δήμου της Σμύρνης, επιβεβαίωσε, μιλώντας στο δίκτυο NTV, ότι ορισμένα κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη δόνηση.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Ali Yerlikaya ανέφερε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην πόλη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματίες.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες του Διαδικτύου, έχουν σχηματιστεί αυθόρμητα μικρές ομάδες οι οποίες ψάχνουν στα συντρίμμια των κτιρίων για εγκλωβισμένους.

Η ισχύς του σεισμού ήταν τόσο μεγάλη που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους, εν μέσω πανικού, να τρέχουν έντρομοι στους δρόμους.

Ο κ. Σοϊλού ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί μικρότερες ζημίες και σε άλλες επαρχίες γύρω από την Σμύρνη, μεταξύ άλλων στις Ουσάκ, Ντενιζλί, Μανίσα, Μπαλικεσίρ, Αϊντίν και Μούγκλα.

Ο μητροπολιτικός δήμαρχος της Σμύρνης Tunç Soyer έκανε λόγο για "περί τα 20 κτίρια" τα οποία έχουν καταρρεύσει.

Λίγο μετά τον σεισμό, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιείται για να βοηθήσει την πληγείσα πόλη.

"Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους πολίτες μας οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό με κάθε μέσο. Όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί μηχανισμοί και οι υπουργοί μας έχουν κινητοποιηθεί", δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους.

Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, ο ορθόδοξος Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος τόνισε πάντως ότι στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχει εικόνα καταστροφής.