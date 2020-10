Ερείπια έγιναν 17 κτήρια από τον σεισμό στη Σμύρνη: Στους 21 οι νεκροί - Πάνω από 789 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22:44

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα, με επίκεντρο στο Αιγαίο και τουλάχιστον 789 έχουν τραυματιστεί, ανακοίνωσε λίγο πριν τις 8 το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εκτός αυτών πέντε ακόμα άτομα είναι στο χειρουργείο και οκτώ νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ο πρώτο μεγάλος μετασεισμός χτύπησε την περιοχή, με ισχύ 5,1 Ρίχτερ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό ινστιτούτο. Έγινε αισθητός σε Σμύρνη και Μαγνησία.

Ο μητροπολιτικός δήμαρχος της Σμύρνης Τουντς Σογέρ, έκανε λόγο νωρίτερα για "περί τα 20 κτήρια" τα οποία έχουν καταρρεύσει, ενώ συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις προσπάθειες διάσωσης εγκλωβισμένων κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

"Συμπολίτες μας έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια", πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ, κάνοντας λόγο από την πλευρά του για πέντε κτίρια που κατέρρευσαν.

VIDEO — Building seen crumbling after strong earthquake in western Turkey’s Izmirhttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/qaMzjQ69C2 — DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020

OMG #Izmir earthquake is so awful 😢😢

Praying for all those poor ppl under the rubble🙏🏻🙏🏻 Hope they will be saved and still alive🙏🏻🙏🏻

Praying for you🙏🏻🙏🏻🙏🏻😢🤧#deprem pic.twitter.com/cMEXXu1ajH — 🕊d.i.l.a🕊 (@x_dila_x) October 30, 2020

Όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες και τις εικόνες, από τη σφοδρότητα του σεισμού επλήγησαν κυρίως το βόρειο και το νότιο τμήμα της παραλιακής περιοχής του κόλπου της Σμύρνης.

#EgeDenizi nde meydana gelen #deprem in etkisiyle Bornova'da yıkılan binalar...

Sübhanallah!

Bizi bağışla ve yardım et Allah'ım! pic.twitter.com/nWYriNoCx0 — Ramazan Selimoğlu (@selimoluR) October 30, 2020

Συγκεκριμένα στα βόρεια, στο Μπαϊρακλί και τον Μπουρνόβα, αλλά και στα νότια στον Βουτζά, κατέρρευσαν κτήρια και παγίδευσαν ανθρώπους.

İzmir, Bayraklı Belediyesi;



Oluşturduğumuz Kriz Merkezine bu numaradan ulaşabilirsiniz. 0232 4772000 #Deprem #depremizmir



Dahili numaralar:

612 - 614 - 633 - 638 pic.twitter.com/iklMh8bAQp — Sporx (@sporx) October 30, 2020

Ο Bugra Gokce, γενικός γραμματέας του μητροπολιτικού δήμου της Σμύρνης, επιβεβαίωσε, μιλώντας στο δίκτυο NTV, ότι ορισμένα κτήρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη δόνηση.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Ali Yerlikaya ανέφερε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην πόλη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματίες.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες του Διαδικτύου, από την πρώτη στιγμή σχηματίστηκαν αυθόρμητα μικρές ομάδες οι οποίες έψαχναν στα συντρίμμια των κτηρίων για εγκλωβισμένους, μέχρι να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και οι ομάδες διάσωσης.

In pictures: Rescue operations begin in Turkey's Izmir after magnitude-6.6 earthquake causes massive damage pic.twitter.com/YuVPsrPIRe — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 30, 2020

Η ισχύς του σεισμού ήταν τόσο μεγάλη που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους, εν μέσω γενικευμένου πανικού, να τρέχουν έντρομοι στους δρόμους και άλλους να προσπαθούν να φτάσουν στα σημεία συγκέντρωσης.

Αρκετά ξενοδοχεία ανακοίνωσαν μέσω του Twitter ότι όσοι κάτοικοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα μπορούν να μείνουν εκεί δωρεάν, ενώ και το υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, το Diyanet, ανακοίνωσε ότι οι πόρτες των τεμένων είναι ανοιχτές για όσους κατοίκους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί μικρότερες ζημίες και σε άλλες επαρχίες γύρω από την Σμύρνη, μεταξύ άλλων στις Ουσάκ, Ντενιζλί, Μαγνησία, Παλαιόκαστρο, Αϊδίνι και Μούγλα.

Λίγο μετά τον σεισμό, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιείται για να βοηθήσει την πληγείσα πόλη.

İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020

"Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους πολίτες μας οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό με όλα τα μέσα της πολιτείας μας. Όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί μηχανισμοί και οι υπουργοί μας έχουν κινητοποιηθεί", δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους.

Heartbreaking footage coming out of Izmir, Turkey's third-biggest city, after an earthquake of magnitude 6.6-7 strikes on Friday. Many, including me, have close friends/family there. Praying all okhttps://t.co/8myHzcYqPq — Mark Bentley (@MarkABentley) October 30, 2020

Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, ο ορθόδοξος Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος τόνισε πάντως ότι στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχει εικόνα καταστροφής.

Επικοινωνίες Μητσοτάκη-Δένδια με Ερντογάν και Τσαβούσογλου

"Μόλις κάλεσα τον Πρόεδρο Ερντογάν να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για την τραγική απώλεια ζωής από τον σεισμό που έπληξε και τις δύο χώρες μας. Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, αυτές είναι οι στιγμές που οι άνθρωποι μας πρέπει να στέκονται μαζί", έγραψε ο Πρωθυπουργός στο Twitter.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2020

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας και Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ετοιμότητα Ελληνικής κυβέρνησης να αποσταλούν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ στην Τουρκία για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό παγιδευμένων πολιτών.