Στις 21-22 Οκτωβρίου το κορυφαίο συνέδριο για την Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας

Το 21ο Συνέδριο Prodexpo, αποτελεί γεγονός. Η επιτυχημένη εκδήλωση για την Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας που συγκεντρώνει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον κορυφαίων στελεχών του κατασκευαστικού τομέα καθώς και των επενδυτών του κλάδου ακινήτων θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Οκτωβρίου. Το Συνέδριο οργανώνεται από τη Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε. μέσω LiveStreaming.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κορυφαία στελέχη από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, παράγοντες της αγοράς ακινήτων και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, βέλτιστες πρακτικές, τελευταίες τάσεις, την πορεία της κτηματαγοράς καθώς επίσης και τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται οι κ.κ.: Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Δημήτρης Οικονόμου, Αναπληρωτής Υπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων, Ορέστης Καβαλάκης, Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών, Δημήτρης Ανδριόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, DimandSA,, Στέφανος Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΆριςΚαρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Prodea Investments, Μάριος Κοντομέρκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Mohegan Gaming & Entertainment, Ελένη Βακάλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Διαχείριση Επενδύσεων, Hines Europe, Ιωάννα Πασχαλίδου, Principal, Henderson Park Capital Partners, Ann Marie Aguilar, Senior Vice President EMEA, International WELL Building Institute, Prof. Greg Clark, Global Head of Future Cities and New Industries, HSBC Group, Yoony Kim, Managing Director, The Class of 2020, Dieter Kornek, Head of Project Scouting, TUI Hotels & Resorts, Jerome Lassara, VP Development, Accor South Europe, Hugo Velez, General Manager & Partner, Hipoges Iberia, Kalle Salmi, Founder & CEO, Kodit.io, Alexis Radjabi, VP Sales & Business Development, Price Hubble, Andy Saull, Research Associate, Pi Labs κ.α.

Κατά την διάρκεια του 2ήμερου συνεδρίου, το οποίο για ακόμη μία χρονιά φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αποτύπωσης των εξελίξεων στην αγορά ακινήτων, θα αναπτυχθούν θέματα και συζητήσεις μεταξύ άλλων, αναφορικά με: την αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς ύστερα από την πανδημία, πλάνο ανακούφισης, τουρισμός, νέες επενδύσεις, η επόμενη μέρα των έργων ΣΔΙΤ, αποτελεσματική διαχείριση NPLs&REOs, επενδύσεις και βιωσιμότητα, Logisticsκαι νέες ευκαιρίες, ευέλικτοι χώροι εργασίας και επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων, το μέλλον του λιανικού εμπορίου, νέα δεδομένα και προκλήσεις στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, κα

Ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου



Η 21η Prodexpo, θα ολοκληρωθεί με μία συζήτηση η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι στο χώρο. Έξι έμπειροι επαγγελματίες ακινήτων, οι οποίοι εργάζονται σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, θα περιγράψουν το ταξίδι της σταδιοδρομίας τους και θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε μια συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία.

Η ενότητα με θέμα "Pursuing a successful career in international real estate: the journey, the opportunities and remaining relevant" είναι ανοιχτή στο κοινό.