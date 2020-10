Στην Αρμενία ο Ν. Δένδιας - Συνάντηση με τον ομόλογό του

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Ζόραμπ Μνατσακανιάν (Zohrab Mnatsakanyan) πραγματοποιεί στο Ερεβάν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η υποδοχή του έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς και τις άριστες σχέσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Οι συζητήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, θα εστιαστούν σε ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τρέχουσες εξελίξεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την Ανατολική Μεσόγειο, στη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο των τριμερών σχημάτων συνεργασίας, καθώς και στις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας.

Η επίσκεψη του κ. Δένδια στο Ερεβάν ξεκίνησε με την κατάθεση στεφανιού στο Μνημείο Θυμάτων, ενώ επισκέφθηκε και το Μουσείο Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν (Nikol Pashinyan) και τον Πρόεδρο της χώρας, Αρμέν Σαρκισιάν (Armen Sarkissian).

Starting my visit in #Armenia, I paid tribute and laid flowers at the #ArmenianGenocide Memorial. I also visited the museum @ArmGenocide100. #NeverForget #NeverAgain pic.twitter.com/7IXUWJhaeL