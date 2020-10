Ο Πάιατ καλωσόρισε στην Αθήνα τον βοηθό ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Κλαρκ Κούπερ

"Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε για να χτίσουμε πάνω στην τεράστια πρόοδο από την ιστορική επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα για την προώθηση μιας στρατιωτικής σχέσης που είναι από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη" έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ καλωσορίζοντας τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Κλαρκ Κούπερ (Clarke Cooper).

Ο Τζέφρι Πάιατ εμπλουτίζει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία μαζί με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για τις πολιτικές και τις στρατιωτικές υποθέσεις.

Welcome to Greece @AsstSecPM Cooper! We look forward to working with you to build on the tremendous progress from @SecPompeo’s historic visit to Greece to advance a military relationship that is among the strongest in Europe. pic.twitter.com/FZMErOtpBf