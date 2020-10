Προκλητική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας: Η Ελλάδα προχώρα σε βήματα κλιμάκωσης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:55

Το άσπρο-μαύρο προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, κατηγορώντας την Ελλάδα για την κλιμάκωση της έντασης και φτάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να αναρτούν φωτογραφίες από την πρόσφατη επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καστελλόριζο.

Escalatory Steps of Greece in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea since 12 September 2020.@StateDept @eu_eeas @JosepBorrellF@eucopresident@eucouncilhttps://t.co/qdbWwPjMfG