Νέα τουρκική Navtex: "Παράνομη η ελληνική Navtex" - Σε "τουρκική υφαλοκρηπίδα" οι έρευνες του Ορούτς Ρέις

Aπό το απόγευμα της Δευτέρας, το Oruç Reis, με τα συνοδευτικά του πλοία Ataman και Cengiz Han αλλά και ο στολίσκος των τουρκικών πολεμικών πλοίων που κινούνται μαζί τους, βρίσκονται σε θάλασσα άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όμως αυτό δεν εμποδίζει την Τουρκία να προχωρήσει σε ακόμα πιο θρασύτατη κίνηση, με το να εκδώσει νέα Navtex, στην οποία ζητά να ακυρωθεί η ελληνική, η οποία αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι "παράνομη" και αφορά "σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα" που "επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα".

Ειδικότερα, οι Τούρκοι, μέσω του ωκεανογραφικού σταθμού της Αττάλειας, εξέδωσαν νέα Navtex με την οποία χαρακτηρίζουν παράνομη την ελληνική αντι-Navtex .

Η νέα τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1268/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA79-596/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR FA06-1262/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.