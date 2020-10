3rd InvestGR Forum 2020: Ώρα υλοποίησης για τις εμβληματικές επενδύσεις

Η πρώτη ημέρα του Β’ Μέρους του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position, ολοκληρώθηκε με το πάνελ συζήτησης με θέμα: "Εμβληματικές επενδύσεις: Η ώρα της υλοποίησης”.

Στο πάνελ, με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Κουβαρά, συμμετείχαν οι Άδωνις Γεωργιάδης - Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων -, Victor Crespo – Διευθύνων Σύμβουλος Japan Tobacco International Hellas -, Χρήστος Μπαλάσκας – Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Eldorado Gold -, Αριστοτέλης Χαντάβας – Head of Europe, Enel Green Power & President, Solar Power Europe -, Κωνσταντίνος Δέδες – Εκπρόσωπος Mirum Hellas.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που έχει φέρει η συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με εταιρείες – επενδυτές στην επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδύσεών τους, "γιατί σεβόμαστε τον χρόνο και το χρήμα τους". Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την εβδομάδα που διανύουμε ως "ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, το Υπουργείο και τον ίδιο προσωπικώς", αναφερόμενος ειδικότερα σε σειρά σημαντικών ξένων επενδύσεων που ανακοινώθηκαν αυτές τις μέρες, οι οποίες στέλνουν ισχυρό μήνυμα ως προς την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, για να τονίσει: "Όλες αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση και με την ευχή να έχουμε σύντομα άρση των καταναγκασμών της υγειονομικής κρίσης, μας κάνουν να πιστεύουμε βασίμως ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά ισχυρής ανάκαμψης".

Ο κ. Γεωργιάδης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του και τη σημασία που η ίδια η αγορά αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Υπουργείου και της κυβέρνησης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα, διαβεβαιώνοντας ότι "με το ίδιο πνεύμα και την αποφασιστικότητα θα συνεχίσουν, προσθέτοντας σύντομα νέες μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση".



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Japan Tobacco International Hellas, κ. Victor Crespo, αναφέρθηκε στην επένδυση της εταιρείας στην Ξάνθη, παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού πλάνου έως σήμερα, καθώς και τα μελλοντικά σχέδια, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα:

"Συνεχίζουμε την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου ύψους άνω των 30 εκ. δολ., παρά τη δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξής της. Το εργοστάσιο αναδεικνύεται σε μια από τις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκών προδιαγραφών μονάδα παραγωγής προϊόντων καπνού".

Ο κ. Crespo συνέχισε με την παρουσίαση της γενικότερης συνεισφοράς της εταιρείας JTI στην κοινωνία της Ξάνθης, λέγοντας : "Δουλεύουμε μαζί με την τοπική κοινωνία κα θέλουμε να γίνει η επένδυσή μας κόμβος ανάπτυξης για την τοπική οικονομία".



Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Eldorado Gold, κ. Χρήστος Μπαλάσκας, αναφέρθηκε αρχικά στον ρόλο της επένδυσης της Eldorado Gold στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός, στη ΒΑ Χαλκιδική, είναι τρανό παράδειγμα μιας στιβαρής παραγωγικής δύναμης και ενός σημαντικού οικονομικού πνεύμονα για τις τοπικές κοινωνίες της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα, βρισκόμαστε σε έναν σταθερό και εποικοδομητικό διάλογο με την Κυβέρνηση για την υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης επένδυσης, έχοντας υποβάλει ένα αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει αυξημένα αντισταθμιστικά οφέλη, περισσότερα έσοδα για το ελληνικό κράτος, σημαντικά κονδύλια για εμβληματικά αναπτυξιακά έργα στην τοπική κοινωνία, ενισχυμένη απασχόληση και ακόμα ισχυρότερη δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος".

Αναφερόμενος στα προβλήματα υλοποίησης επενδύσεων στην Ελλάδα και τα μαθήματα που απορρέουν από αυτά, ο κ. Μπαλάσκας περιέγραψε ως εξής τον οδικό χάρτη για να ξεκλειδώσουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα: "Κάθε επένδυση που σέβεται τον εαυτό της, αλλά και την ίδια τη χώρα, πρέπει να χτίζεται σε στέρεες βάσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με αυστηρές δικλίδες που δεσμεύουν ταυτόχρονα και ισότιμα κράτος και επενδυτή, προκειμένου να επιτυγχάνεται το μέγιστο από κάθε επένδυση, να αποδίδεται η αξία και οι πόροι στις τοπικές κοινωνίες, να προστατεύεται αδιαπραγμάτευτα το περιβάλλον, να θωρακίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, να διασφαλίζονται οι μέγιστες θέσεις εργασίας".



Ο Επικεφαλής Ευρώπης για την Enel Green Power & Πρόεδρος της Solar Power Europe, κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, περιέγραψε το συνολικότερο αποτύπωμα του Καφηρέα, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Ολοκληρώνοντας δε την παρέμβασή του στο πάνελ, ο κ. Χαντάβας περιέγραψε τι θα πρέπει να γίνει ώστε να υλοποιηθούν και άλλες ανάλογες επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην ανάγκη ύπαρξης σταθερού επενδυτικού και νομοθετικού πλαισίου, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις, κάνοντας ειδική μνεία σε γεγονότα που υπήρξαν στο παρελθόν και δεν θα πρέπει να επαναληφθούν, όπως η μονομερής αναπροσαρμογή τιμών το 2014, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωση επενδύσεων για αρκετά χρόνια.



Ο Εκπρόσωπος της Mirum Hellas, κ. Κωνσταντίνος Δέδες, εξήγησε, με τη σειρά του, τι οδήγησε τη MIRUM να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στην Κρήτη, λέγοντας: "Η Mirum είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στη Ρωσία και ο Vitaly Borisov αναζητούσε έκταση στη Μεσόγειο, προκειμένου να δημιουργήσει παραθεριστικό συγκρότημα για τους πλούσιους Ρώσους που είναι ήδη πελάτες του. Κατέληξε στην Ελούντα, καθώς λογίστηκαν η συνεχώς ανοδική πορεία του τουρισμού στην Κρήτη, το brand name της Ελούντας, το φυσικό περιβάλλον και η θετική αντιμετώπιση των τοπικών αρχών και κατοίκων".

Τέλος, ολοκλήρωσε την παρέμβασή του, αναφερόμενος στο κατά πόσο η σημερινή κατάσταση της κρίσης έχει επίδραση στα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας : "Η οικονομική και υγειονομική κρίση αναπόφευκτα επηρέασε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Αναφορικά με την επενδυτική προσπάθεια της Mirum, η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και το διαφοροποιημένο προϊόν συνέβαλαν στην ανοδική πορεία και διατήρησαν την αυξητική τάση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις. Σε αυτό βοήθησε σημαντικά η πολιτική βούληση της σημερινής Κυβέρνησης και οι ενέργειες των Υπουργών, με τις οποίες κερδίζει τη μάχη με την γραφειοκρατία και τον χρόνο προς όφελος των επενδύσεων και της ανάπτυξης".



Οι εργασίες του Β' Μέρους του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position ολοκληρώνονται αύριο.

