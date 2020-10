Η Πρεσβεία των ΗΠΑ καταδικάζει τον βανδαλισμό στο Εβραϊκό νεκροταφείο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδικάζει "την αποτροπιαστική επίθεση βανδαλισμού και τα αντισημιτικά γκράφιτι στο Εβραϊκό Νεκροταφείο της Αθήνας".

"Στεκόμαστε ενωμένοι ενάντια σε φωνές μίσους και μισαλλοδοξίας" διαμηνύει στην ανάρτησή της και σημειώνει ότι "όπως και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο είπε στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκουμε τον αντισημιτισμό, έχουμε υποχρέωση να απαντάμε".

The U.S. Embassy condemns the repugnant vandal attack and anti-Semitic graffiti found at the Jewish Cemetery of Athens. We stand together against voices of hate & intolerance. As @SecPompeo said in Thessaloniki, wherever we find anti-Semitism we have an obligation to respond.