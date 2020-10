Πλατφόρμα ουσιαστικών συζητήσεων το 19ο Healthworld συνέδριο

Του Ηλία Σπιρτούνια

To 19ο Healthworld συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία εκπληρώνοντας τον βασικό του σκοπό, δηλαδή του να αποτελεί μία πλατφόρμα ουσιαστικών συζητήσεων και κατάθεσης προτάσεων πάνω σε κρίσιμα θέματα πολιτικής της υγείας.

Το φετινό συνέδριο διεξήχθη υβριδικά, δηλαδή ορισμένοι από τους ομιλητές συμμετείχαν με φυσική παρουσία και άλλοι μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Το ίδιο και με όσους παρακολούθησαν το συνέδριο. Ο τρόπος διεξαγωγής του ήταν μία εμπειρία για όλους και ταυτόχρονα μας έδωσε την δυνατότητα να αντιληφθούμε στην πράξη το πόσο μπορεί η τεχνολογία να συνδυαστεί με παραδοσιακές λειτουργίες και να δώσει ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα αλλά και να έχει μία μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

Επιστρέφοντας στα του συνεδρίου, η παρουσία σημαντικών και αρκετά εξειδικευμένων ομιλητών, τους οποίους και ευχαριστούμε για την παρουσία τους, προσέδωσαν με την συμμετοχή τους και την κατάθεση των απόψεων τους ένα ιδιαίτερο βάρος στις εργασίες του φετινού συνεδρίου, σε μία περίοδο αρκετά φορτισμένη για τον τομέα της υγείας λόγω και της κρίσης του κορωνοϊού.

Η πανδημική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγειονομική περίθαλψη και στους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας συζητήθηκαν ευρέως κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Όμως, στο συνέδριο δεν συζητήθηκαν οι παράμετροι του συστήματος υγείας αποκλειστικά σε σχέση με την πανδημία, αλλά γενικότερα για τις πολιτικές και ενέργειες εκείνες που θα μπορούν να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις διαχρονικές ανάγκες επαρκούς πρόληψης και φροντίδας της υγείας των πολιτών και παράλληλα να ανταπεξέρχεται σε απροσδόκητες καταστάσεις όπως αυτή του Covid-19. Ο ρόλος των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, η εισαγωγή ψηφιακών διαδικασιών, ο σημαντικός ρόλος της πρωτοβάθμιας υγείας, το δημογραφικό πρόβλημα, οι κοινωνικές ανισότητες, ο αναβαθμισμένος ρόλος που μπορεί να έχει το ασφαλιστικό σύστημα, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και γενικά η οικονομική διάσταση των συστημάτων υγείας ήταν μεταξύ άλλων θέματα που συζητήθηκαν στο φετινό συνέδριο του Επιμελητηρίου που είχε ως κεντρικό τίτλο: με τίτλο ‘Designing the new healthcare land scape: spotting the unexpected’.

Πρέπει να τονιστεί εδώ η συμβολή των Επιτροπών του Επιμελητηρίου της Φαρμακευτικής και της Ιατροτεχνολογικών οι οποίες με τη συνδρομή του καθηγητή κ. Κυριόπουλου σχεδίασαν το συνέδριο αυτό. Αναφέρομαι στις επιτροπές μας μιας και oiεταιρίες μέλη τους απαρτίζουν πάνω από το 60% των εργασιών του κάθε κλάδου και η διεθνής τους εμπειρία και οι καλές πρακτικές από άλλα συστήματα υγείας θεωρούνται χρήσιμες στη συζήτηση για την αναδιαμόρφωση του ελληνικού συστήματος υγείας. Ολες οι εταιρίες αυτές μαζί και με πολλές άλλες ανταποκρίθηκαν άμεσα με δωρεές σε εξοπλισμό και άλλα είδη στις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν από την κρίση του κορωνοϊού. Ολοκληρώνοντας, θέλω να προσθέσω ότι το συνέδριο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου www.amcham.gr.

* Ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου